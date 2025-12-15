桃機三航廈北廊廳迎入境旅客 陳世凱盼年底啟用

（中央社記者吳睿騏桃園機場14日電）桃機第三航廈北廊廳試營運，機場公司今天首度規劃3架入境航班，首名入境旅客覺得新航廈漂亮，外籍旅客也感受舒服。交通部長陳世凱歡迎旅客提供意見，盼年底正式啟用。

桃園國際機場公司表示，根據統計資料，北廊廳12月1日起試營運，截至12月14日，累計122航班、逾2.6萬人使用北廊廳登機，今天下午規劃試營運期間首次入境航班，第1架是由菲律賓克拉克機場來台的星宇航空公司班機，陳世凱及桃園國際機場公司董事長楊偉甫特別到場發送「限定款乖乖」，與乘客及機組員共同慶祝。

廣告 廣告

北廊廳試營運後，首名入境的趙姓旅客接受媒體聯訪表示，他覺得很驚喜，第三航廈很漂亮，他從下機後走進航廈，感覺很明亮、先進，各項設備也很新穎，與他出境時使用的第二航廈感覺很不一樣。

從菲律賓來台旅遊的旅客指出，從第三航廈北廊廳走到第二航廈的行李提領處，大約花費10多分鐘，這樣的距離行走起來很輕鬆沒有負擔，而且第三航廈新穎又漂亮，比起第一航廈給人更舒服的感受，很開心能見證新航廈的使用。

陳世凱說，今天是試營運期間開放第1班入境航班，旅客及航空公司機組員都相當驚喜，整個入境過程順利，歡迎旅客提供更多意見修正改善，從北廊廳進入第二航廈有3個電扶梯及2部電梯方便旅客使用，希望月底可正式啟用，旅客提供的修正意見也會作為未來第三航廈及廊廳參考。（編輯：管中維）1141215