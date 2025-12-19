桃機三航廈北廊廳 試營運奪4.58顆星 12/25正式啟用

桃園國際機場公司今天(19日)表示，第三航廈北廊廳自12月初展開試營運，截至昨天(18日)已執行184架次，旅運量4萬392人次，而且旅客滿意度拿下4.58顆星，預計下25日正式啟用，迎接耶誕及跨年旺季。

桃園機場公司副總經理李俊德19日表示，眾所矚目的第三航廈北廊廳自12月1日展開兩階段試營運，測試所有的設備及航空公司與地勤人員的熟悉度。其中第一階段以執行離場航班為主，共執行122架次、旅運量2萬6,562人；15日起邁入第二階段，加入到場航班測試，截至18日共執行62架次，包含離場48架次、到場14架次，旅運量1萬3,830人次。

廣告 廣告



桃園機場公司副總經理李俊德19日表示，眾所矚目的第三航廈北廊廳從12/1試營運迄今，旅客滿意度達4.58顆星，因此將於12/25正式啟用，迎接耶誕及跨年旺季。(吳琍君 攝)

李俊德指出，總計這18天試營運期間，共執行航班184架次，旅運量4萬392人次，航網遍及東北亞、東南亞、兩岸及港澳等區域航線，而且旅客滿意度拿下4.58顆星。他說：『(原音)在我們試營運的期間有做滿意度調查，整體的評價是4.58顆星，那滿分是5顆星，顯示整體的服務獲得旅客的肯定跟正面的好評。那評價的有4個核心指標，包含了環境觀感4.59顆星、(設施)便利性是4.41顆星、資訊清晰度是4.43顆星、服務人員最高，大概4.66顆星，表示旅客對北廊廳以及各方面給予正面的回饋。』

因此，李俊德也宣布，第三航廈北廊廳預計25日正式啟用，以迎接耶誕節及2026年跨年旺季，目前預估耶誕節當天航班約有767架次、元旦也有759架次，每日平均運量大約14萬人次。只是正式啟用當天，會是哪架航班搶得頭籌，或屆時將有多少架次及旅客可望使用到北廊廳，桃機仍在盤點中。

根據統計，桃機19日的旅運量就已達到14.5萬人次，只是仍不如今年春節疏運頭一天的15.7萬高峰，也不如2019年8月創下的17萬高峰。此外，桃機今年1至11月的累計運量已達4,348萬人次，預估全年上看4,750萬、日均運量13萬人次；仍未回到2019年的全年4,868萬人次、日均運量13.3萬人次。

李俊德提醒，外籍旅客入境台灣時，最好在出發前3天，於桃園機場官網首頁或移民署官網，上網填寫電子A卡(入國登記表Taiwan Arrival Card, TWAC)，­而且是免費申辦，若需付費，恐非正統官網。同時，提醒所有旅客避免拿錯護照或過期護照，建議出發前兩週就事先確認護照效期是否在6個月以上，以免屆時遭到航空公司拒載或遭到他國海關遣返。