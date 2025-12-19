桃機三航廈北廊廳12/25啟用 試營運評價獲4.58顆星

（中央社記者黃巧雯台北19日電）桃機第三航廈北廊廳試營運，截至18日止，已服務逾4萬人次旅客。機場公司今天公布旅客滿意度調查，總體為4.58顆星（滿分5顆星），將持續蒐集意見，為25日正式啟用做好準備。

桃園國際機場第三航廈北廊廳12月1日起試營運，桃園國際機場公司今天舉辦記者會說明試營運情況，根據統計，12月1日到14日為試營運第1階段，以離場航班為主，共執行離場航班122架次，旅運量達2萬6562人次。

自12月15日起，試營運進入第2階段，開始增加安排到場航班進行驗證測試，15日至18日，共執行航班62架次，其中包含離場航班48架次、到場航班14架次，旅運量達1萬3830人次。

年底耶誕與元旦旅運高峰將到來，北廊廳將於25日正式啟用，桃機公司副總經理李俊德表示，試營運期間同步辦理旅客滿意度調查，總體評價平均得分為4.58顆星（滿分5顆星），其中4項核心指標平均得分分別為環境觀感4.59顆星、設施便利性4.41顆星、資訊清晰度4.43顆星、服務人員4.66顆星。

李俊德表示，試營運期間已依旅客建議進行多項調整，包括調整廣播音量、增設步行距離與所需時間標示，並提供愛心服務車等措施，而針對立委建議，關於旅客指示牌除中英文外應增加多元語言標示，目前也已納入規劃中。

桃園機場第三航廈北廊廳將於12月25日正式啟用，從第2航廈D10登機門往後延伸，銜接D11至D18登機門。李俊德指出，在正式啟用後，即使旅客並非在北廊廳登機，只要時間充裕，也歡迎前往北廊廳參觀體驗。

李俊德表示，將持續彙整航空公司與旅客的各項意見，列入列管表追蹤改善，相關經驗與回饋也將作為調整南廊廳與第三航廈主體工程進度的重要參考。

根據桃機公司統計，桃園國際機場今年前11個月運量4348萬人次，日均運量約13萬人次，全年運量有望達4750萬人次，接近COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情前的4868萬人次。

李俊德表示，耶誕節至跨年為全球觀光熱門時間，今年耶誕節與元旦有許多民眾自行請假安排出國行程，預估12月25日耶誕節航班數約767架次、明年元旦約759架次，每日平均運量均約14萬人次。

機場公司提醒，因目前已停止於飛行途中發放紙本入國登記表，外籍旅客入境須上網填寫電子A卡（入國登記表Taiwan Arrival Card，TWAC），免費申辦，旅客也可於桃園機場官網首頁，連至移民署友善連結，也建議出發前最早3天即可先行填寫完成，以提升入境效率。

為維護飛航安全，加速出入境通關與疏運效率，機場公司彙整注意事項，包括旅客在出發前務必再次確認護照效期至少6個月以上；提早3小時抵達機場，並多加利用手機、網路或市區預辦登機；搭乘大眾運輸工具；落實託運行李4不原則（不讓行李保護套鬆脫、不讓行李綁帶過長、不放置不合規行李、不讓行李包裝鬆散）；行動電源及藍牙耳機不可託運等。

根據桃園機場官網說明，第三航廈計畫是依據行政院於100年4月11日核定機場園區綱要計畫、及交通部在100年8月25日核定實施計畫為基礎而規劃，主要興建第三航廈、多功能大樓及相關基礎設施，以因應近年快速成長客運量，提升桃園機場服務品質。

第三航廈是台灣繼十大建設後，最大單一公共建築，桃機公司在105年完成國際競圖，由國際知名英國設計團隊羅傑斯（Rogers Stirk Harbour + Partners）得標。（編輯：李錫璋）1141219