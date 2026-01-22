桃機三航廈北登機廊廳啟用 國發會：去年公建執行率逾95%順利達標

國發會公布去年公共建設執行率達95.68%順利達標。圖為國發會主委葉俊顯。廖瑞祥攝



國發會今日（1/22）召開委員會議，會中提報114年度整體公共建設計畫執行情形，去年公建整體執行數達7,796億元創新高，經費達成率達95.68%，超越原訂目標95%。多項重大公共建設完成啟用，如國道1號五股交流道增設北出匝道及中豐交流道主線與匝道通車，有效紓解都會區交通瓶頸。而桃園國際機場第三航廈北登機廊廳啟用，則可提升航空運輸服務量能。

國發會去年公共建設經費約8,137億元，規模達近18年新高，在各部會通力合作下，全年整體執行數達7,796億元創新高，經費達成率達95.68%，超越原訂目標95%，主委葉俊顯感謝工程會及各部會的共同努力，請各部會針對計畫推動有功之基層人員從優、從速敘獎，以鼓勵第一線執行同仁的努力付出及辛勞。

葉俊顯指出，去年底在各部會共同努力下，已完成或啟用多項重大公共建設，在擴充交通建設方面，如國道1號五股交流道增設北出匝道及中豐交流道主線與匝道通車，有效紓解都會區交通瓶頸，桃園國際機場第三航廈北登機廊廳啟用，提升航空運輸服務量能。

在促進產業發展方面，桃園北區及台中水湳再生水廠陸續完工，另台南山上淨水場供水系統供水後，可引入南化清水每日5萬噸，透過新建管線供水每日10萬噸至南科台南園區，以及曾文南化聯通管通水後，亦可調度水量每月達80萬公噸，穩定支援產業及民生用水需求；興達電廠1號機及大潭電廠7號機接受調度，強化南北區域供電穩定。

此外，高雄仁武產業園區整體基礎設施完工後，約可釋出48.37公頃產業用地，引進137家廠商進駐，創造約413億元產值及新增6,300個就業機會；在建置醫療與文化設施方面，國軍台中總醫院急重症大樓完工後，除能擴充中部地區醫療量能外，可提供急性一般病床292床及特殊病床97床，並朝「重度急救責任醫院」之目標發展；台北國家鐵道博物館園區、苗栗火車頭園區及新北市美術館陸續開放後，可提供民眾鐵道文化及藝術多元遊覽空間。

展望未來，115年亦有多項重大建設預計通車、完工、商轉、啟用等，如台北捷運信義線向東延伸段、新北捷運三鶯線、淡江大橋、桃園大潭電廠7號機、台南將軍漁港水產加工及物流中心、金門水頭港大型旅客服務中心等，將全力趲趕，如期如質完成。

葉俊顯表示，115年度公共建設經費規模初估仍與去年相當，除持續要求各部會及早規劃年度重要里程碑並將經費提前配置執行外，亦請主管機關適時對外說明建設成果，提升政策可見度與民眾感受，持續發揮公共建設穩定經濟成長、促進區域均衡發展之關鍵角色。

此外，國發會今日亦審議通過行政院交議之農業部「氣候變遷下大規模崩塌及不安定土砂防減災計畫(116至121年)草案」，此計畫進入第三期，執行策略由前期的「廣泛覆蓋」轉向「精準防災」，透過警戒塊體細緻化，精確鎖定大規模崩塌潛勢區內最具威脅的滑動區域，確保防災資源優先投入於最迫切的關鍵區域，落實「精準防災」。

國發會表示，台灣受極端氣候影響，強降雨事件頻率與強度日漸增加，導致山區大規模崩塌與不安定土砂災害風險顯著提升；自106年起，政府已推動2期防減災計畫，建立初步調查技術與預警機制，並滾動納入不安定土砂管理。

為因應地震後脆弱的山區地質及颱風帶來的複合式災害衝擊，農業部農村發展及水土保持署與林業及自然保育署共同提報，以「全面調查、精準防災、效率治理」為目標，執行期程為116至121年，總經費需求約為72億元，延續第二期計畫，精進軟硬體防減災作為。

本次審議的第三期計畫係於前期計畫執行基礎上，精進第三期的調適策略，除考量防災效率，亦將農業部門2040淨零排放納入規劃，降低農業部門碳排放，並與集水區治理、坡地保育、水土保持、韌性農業等工作緊密結合，實踐農業永續發展，打造適足居住環境，為國家整體邁向淨零轉型貢獻具體行動。

葉俊顯指出，本計畫如推動，預期將可強化天然災害危機應變能力、推動智慧防災體系，及減輕災害誘發與影響效果，提升後續集水區內大規模崩塌防減災技術，建構安全、智慧的防災體系，打造永續、宜居的農業基盤。

