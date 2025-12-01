桃機三航廈北登機廊廳試營運首日服務3航班 旅客讚台灣的驕傲

桃機第三航廈北登機廊廳今天試營運，新增北側8個大型登機門，可以增加桃機一年580萬人次的服務能量。首日共服務3航班、968人，機場公司特別送給旅客限定款乖乖。機場公司董事長楊偉甫說，每座空橋都會使用並運轉。旅客大讚這是台灣驕傲。

桃園國際機場第3航廈北登機廊廳1日試營運，採高挑透明通透的設計，讓光線跟夕陽餘暉可以透過玻璃帷幕照進候機大廳。（中央社）

桃園國際機場第3航廈北登機廊廳1日試營運，航廈中的雙向電走道減少旅客步行時間，出入境樓層配置也與既有登機長廊不同，出發層在3樓、抵達層在4樓，皆設有清晰指標引導旅客。（中央社）

桃園國際機場公司表示，試營運首日安排華航CI130、長榮BR116及星宇JX741共3家國籍航空航空968名旅客，飛往日本札幌及泰國曼谷。機場公司特別訂製「北登啟用限定款乖乖」在試營運第一天送給旅客，包裝上印有「Taoyuan Airport」字樣及北登機廊廳外觀，Q版乖乖穿著機師制服迎接旅客，現場也設置拍照打卡區，許多旅客紛紛與手拿板和大型乖乖合影。

桃園國際機場公司董事長楊偉甫接受媒體聯訪表示，今天是試營運首日，希望能在12月底前正式啟用，試營運期間會蒐集旅客意見，以便正式啟用前做最好的準備。楊偉甫指出，今天看到旅客幾乎是滿座情況，試營運期間，航班會越來越多，機場公司必須做壓力測試並以滾動方式檢討，每座空橋都會使用並正式運轉，找到需改進、精進之處。

桃園國際機場第3航廈北登機廊廳1日試營運，機場公司表示，北登機廊廳的開放式候機區，擁有大面積玻璃帷幕及室外遮陽板，旅客能將飛機起降美景一覽無遺。（中央社）

旅客徐先生說，北登機廊廳整個視野遼闊、明亮，比較像現代登機門、比較先進，其實自己今天不在這個登機門，但聽到北登機廊廳今天試營運的新聞，特別從第一航廈走過來看，他覺得很滿意很棒，「等這麼久蠻值得的」，雖然目前進出都要透過第二航廈，距離或許有點遠，但相信第三航廈啟用後應該就不會有這個問題。

乘客李先生特別將限量的乖乖保留，要帶回家給孫子吃，他表示，北登機廊廳很好，非常現代化，他認為花錢要有效果，讓全世界看到台灣的進步，這是台灣的驕傲，「台灣讚」。

北登機廊廳新增北側8個大型登機門，機場公司表示可以增加桃機一年580萬人次的服務能量，未來整體第3航廈可以一年新增4500萬人次，讓機場的能量跟服務水準大幅提升超過一年8000萬人次。

由國際知名設計師羅傑斯（Richard Rogers）團隊設計的空間與以往的候機室完全不同，採高挑透明通透的設計，讓光線跟金色夕陽餘暉可以透過玻璃帷幕照進候機大廳，目前知名的咖啡品牌跟餐飲店都已經進駐，希望帶給旅客嶄新體驗。

機場公司表示，北登機廊廳有開放式候機區，擁有大面積玻璃帷幕及室外遮陽板；旅客動線上從報到大廳主色黃色、電梯主色橘色，到空橋主色橘紅色，強化辨識、導引旅客行進方向；雙向電走道減少旅客步行時間，出入境樓層配置也與既有登機長廊不同，出發層在三樓、抵達層在四樓，出發從第二航廈D10登機門銜接D11至D18登機門，設有清晰指標引導旅客。

桃園國際機場第3航廈北登機廊廳1日試營運，機場公司表示，試營運首日安排中華CI130、長榮BR116及星宇JX741共3家國籍航空約968名旅客，飛往日本札幌及泰國曼谷，候機旅客利用等待時間在大片玻璃帷幕前拍照。（中央社）

根據機場公司官網資訊，第三航站區建設計畫，係依據行政院於民國100年4月11日核定機場園區綱要計畫、及交通部於100年8月25日核定的實施計畫為基礎而規劃，主要興建第三航廈、多功能大樓及相關基礎設施，以因應近年快速成長之客運量，提升桃園機場服務品質

機場公司說，從發包到施工期間除遭遇疫情，還遇到國內營建整體缺工缺料環境，所幸目前已完成發包，工程計劃包括13個工程標，機場公司也進行相關介面整合及人力調配。

第三航廈主體建築及南廊廳預計2027年底完工，南廊廳今天試營運。為了讓航廈北南廊廳施工順遂，周邊的交通及旅客都需配合在凌晨做交通動線調整，工程人員及航警都很辛勞的推動工程。