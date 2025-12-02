桃機三航廈北登機廊廳試營運 旅客盼增機捷站
（中央社記者吳睿騏桃園機場2日電）桃機第三航廈北登機廊廳試營運第2天，今天有6航班共979人使用，旅客雖覺得透過二航廈進出距離較遠，但認為三航廈正式啟用後就可改善，旅客也建議儘速增加機場捷運第三航廈站。
根據桃園國際機場公司提供的資料顯示，第三航廈北登機廊廳試營運第2天規模再放大，機場公司安排3家國籍航空公司共6班機約979名旅客，分別飛往日本名古屋、泰國曼谷、日本仙台、香港、日本大阪及越南峴港。
從事護理工作的張小姐表示「從第二航廈進出距離的確是有一點遠」，計劃赴日渡假的她特別從二航廈出發大廳走到D12登機門，大約花了7、8分鐘，她覺得這樣的距離年輕人還可接受，但對高齡長輩可能有負擔，未來第三航廈落成啟用應可改善此狀況，另外廁所的置物空間也不夠友善，她期盼機場捷運儘速增加第三航廈站，以方便旅客交通。
經常前往日本及中港澳的工程師林先生說，北登機廊廳開放式候機區、大面積玻璃帷幕，明亮的空間有日本及香港機場的感受，航廈有很多指示、標明預估抵達時間方便旅客辨識，要給機場公司的用心一個讚，但他建議不同航廈區別度可以更明顯，指示牌字級可再放大，以友善高齡長輩使用，另外三航廈座椅間的充電插座間距也可加大，方便旅客使用。
桃園國際機場公司表示，試營運期間航班會越來越多，機場公司會進行壓力測試並以滾動方式檢討，每座空橋都會使用並正式運轉，期間也會蒐集旅客意見，後續也會規劃入境的試營運作業，讓機場公司在正式啟航前做最好的準備。
對於旅客建議增加設站，桃園大眾捷運股份有限公司表示，第三航廈站在交通部鐵道局興建機場捷運時已經預留機捷A14站的月台及軌道空間，在整體規劃建設完成後將接手營運。（編輯：林恕暉）1141202
