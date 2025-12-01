桃機三航廈北登機廊廳試營運 旅客讚台灣的驕傲

（中央社記者吳睿騏桃園機場1日電）桃機第三航廈北登機廊廳今天試營運，首日共3航班、968人，機場公司特別送給旅客限定款乖乖，機場公司董事長楊偉甫說，每座空橋都會使用並運轉，旅客大讚這是台灣驕傲。

桃園國際機場公司表示，試營運首日安排華航CI130、長榮BR116及星宇JX741共3家國籍航空航空968名旅客，飛往日本札幌及泰國曼谷。

機場公司特別訂製「北登啟用限定款乖乖」在試營運第一天送給旅客，包裝上有「Taoyuan Airport」字樣及北登機廊廳外觀，Q版乖乖穿著機師制服迎接旅客，現場有拍照打卡區，旅客紛紛與手拿板及大型乖乖合影。

桃園國際機場公司董事長楊偉甫表示，希望能在12月底前正式啟用，今天看到旅客幾乎是滿座，試營運期間，航班會越來越多，機場公司必須做壓力測試並滾動式檢討，蒐集旅客意見，每座空橋都會使用且正式運轉，找到需改進、精進之處，以便正式啟用前做最好的準備。

旅客徐先生說，北登機廊廳視野遼闊、明亮，比較像現代登機門、比較先進，其實自己今天不在這個登機門，但聽到北登機廊廳今天試營運的新聞，特別從第一航廈走過來看，覺得很滿意很棒。

「等這麼久蠻值得的」，徐先生說，雖然目前進出都要透過第二航廈，距離或許有點遠，但相信第三航廈啟用後應該就不會有這個問題。

乘客李先生則特別將限量的乖乖保留，要帶回家給孫子吃。他表示，北登機廊廳很好，非常現代化。他認為花錢要有效果，讓全世界看到台灣的進步，這是台灣的驕傲，「台灣讚」。

機場公司表示，北登機廊廳有開放式候機區，擁有大面積玻璃帷幕及室外遮陽板；旅客動線上從報到大廳主色黃色、電梯主色橘色，到空橋主色橘紅色，強化辨識、導引旅客行進方向。

雙向電走道減少旅客步行時間，出入境樓層配置也與既有登機長廊不同，出發層在3樓、抵達層在4樓，出發從第二航廈D10登機門銜接D11至D18登機門，設有清晰指標引導旅客。

根據機場公司官網，行政院於100年4月11日核定機場園區綱要計畫，交通部於100年8月25日核定實施計畫，主要興建第三航廈、多功能大樓及相關基礎設施，以因應快速成長的客運量，提升機場服務品質。第三航廈主體建築及南廊廳預計116年底完工，北廊廳今天試營運。

機場公司說，從發包到施工期間除遭遇疫情，還遇到國內營建整體缺工、缺料，所幸已完成發包，工程計劃包括13個工程標，周邊的交通及旅客都需配合在凌晨做交通動線調整，工程人員及航警都很辛勞的推動工程。（編輯：陳清芳）1141201