桃機三航廈北登機廊廳試營運 旅客讚台灣的驕傲
（中央社記者吳睿騏桃園機場1日電）桃機第三航廈北登機廊廳今天試營運，首日共3航班、968人，機場公司特別送給旅客限定款乖乖，機場公司董事長楊偉甫說，每座空橋都會使用並運轉，旅客大讚這是台灣驕傲。
桃園國際機場公司表示，試營運首日安排華航CI130、長榮BR116及星宇JX741共3家國籍航空航空968名旅客，飛往日本札幌及泰國曼谷。
機場公司特別訂製「北登啟用限定款乖乖」在試營運第一天送給旅客，包裝上有「Taoyuan Airport」字樣及北登機廊廳外觀，Q版乖乖穿著機師制服迎接旅客，現場有拍照打卡區，旅客紛紛與手拿板及大型乖乖合影。
桃園國際機場公司董事長楊偉甫表示，希望能在12月底前正式啟用，今天看到旅客幾乎是滿座，試營運期間，航班會越來越多，機場公司必須做壓力測試並滾動式檢討，蒐集旅客意見，每座空橋都會使用且正式運轉，找到需改進、精進之處，以便正式啟用前做最好的準備。
旅客徐先生說，北登機廊廳視野遼闊、明亮，比較像現代登機門、比較先進，其實自己今天不在這個登機門，但聽到北登機廊廳今天試營運的新聞，特別從第一航廈走過來看，覺得很滿意很棒。
「等這麼久蠻值得的」，徐先生說，雖然目前進出都要透過第二航廈，距離或許有點遠，但相信第三航廈啟用後應該就不會有這個問題。
乘客李先生則特別將限量的乖乖保留，要帶回家給孫子吃。他表示，北登機廊廳很好，非常現代化。他認為花錢要有效果，讓全世界看到台灣的進步，這是台灣的驕傲，「台灣讚」。
機場公司表示，北登機廊廳有開放式候機區，擁有大面積玻璃帷幕及室外遮陽板；旅客動線上從報到大廳主色黃色、電梯主色橘色，到空橋主色橘紅色，強化辨識、導引旅客行進方向。
雙向電走道減少旅客步行時間，出入境樓層配置也與既有登機長廊不同，出發層在3樓、抵達層在4樓，出發從第二航廈D10登機門銜接D11至D18登機門，設有清晰指標引導旅客。
根據機場公司官網，行政院於100年4月11日核定機場園區綱要計畫，交通部於100年8月25日核定實施計畫，主要興建第三航廈、多功能大樓及相關基礎設施，以因應快速成長的客運量，提升機場服務品質。第三航廈主體建築及南廊廳預計116年底完工，北廊廳今天試營運。
機場公司說，從發包到施工期間除遭遇疫情，還遇到國內營建整體缺工、缺料，所幸已完成發包，工程計劃包括13個工程標，周邊的交通及旅客都需配合在凌晨做交通動線調整，工程人員及航警都很辛勞的推動工程。（編輯：陳清芳）1141201
其他人也在看
靠中國下場最慘！日揭中客不來只影響它們
[NOWnews今日新聞]日本首相高市早苗因「台灣有事」可能引發日本存亡危機事態的相關言論，讓中國玻璃心碎，對日本祭出旅遊禁令，呼籲中國公民近期避免前往日本。不過，對於日本民眾來說反倒鬆一口氣，藉此解...今日新聞NOWNEWS ・ 14 小時前
國旅補助20億來了！ 5筆補助內容、優惠方案一次看
近年國旅人氣越來越差，許多民眾寧可出國旅遊，也不願把時間和金錢留在國內旅遊消費。交通部觀光署為加強民眾多多國旅，明年將推動「平日國旅優惠方案」，共有5項方案，總預算預估超過新台幣20億元。鏡報 ・ 1 天前
中國客變少「衝擊觀光」？日本業者搖頭照樣忙：這群人立刻補上
日本首相高市早苗「台灣有事」的表態，引起中國強烈反彈，更呼籲中國公民避免前往日本，這半個月來，部分地區開始出現中國團客取消行程、飯店，不過日本旅遊業界整體態度冷靜，部分名店依舊是大排長龍，甚至有不少業者直言，「中國客減少，其他國家旅客立刻補上」。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
中國轉機遭拒登機！ 旅客英返台經上海「未帶台胞證」
中國轉機遭拒登機！ 旅客英返台經上海「未帶台胞證」EBC東森新聞 ・ 21 小時前
中國限日令！ 再禁旅遊娛樂衝擊大？1／中國遊客「缺席」日本賞楓季 店家：台韓客反變多了
日中關係惡化以來，中國頻頻祭出觀光限制手段，12月的中國赴日航班也已經取消了近千架，但以目前結果來看，北京的如意算盤可能打錯了。日媒走訪京都、大阪等旅遊勝地，店家都表示，中國觀光客雖然明顯少了，但台灣、南韓和歐洲的遊客卻增加了不少，因此對生意其實沒什麼影響。鏡新聞 ・ 17 小時前
蒜香藤粉紫花季 桃園石門大圳、頭重溪公園成網美秘境
蒜香藤又名紫鈴藤，由於其花、葉在搓揉之後會飄出類似大蒜的氣味，因此得名；蒜香藤一年分為春季和秋季2個花期，每到花季便爆發式大量開花。桃園市也有免費的蒜香藤秘境正爆美盛開，中壢區有「櫻花公園」美名的莒光公園、平鎮區石門大圳過嶺支渠兩側、楊梅區頭重溪公園，近日迎來浪漫粉紫色的「蒜香藤花季」，因其花期向來自由時報 ・ 16 小時前
桃機三航北登機廊廳 拚12／1起試營運
桃園機場第三航廈北登機廊廳近期正緊鑼密鼓進行營運前整備，外傳12月1日凌晨3時將開放試營運，桃機公司證實，昨已成立營運應變中心，以12月1日開始試營運為目標。中時新聞網 ・ 1 天前
他喊「明年11／28別出國玩」 原因曝光一票人秒懂
隨著2025年即將邁入尾聲，許多人已著手規劃2026年的旅遊與休假行程，一名網友日前在社群平台發文提醒，明年11月28日千萬別安排出國，因為那天正逢四年一次的九合一大選投票日，攸關地方施政走向與公共政策未來發展，呼籲大家不要因旅遊行程而錯失手中的一票，貼文曝光後，也在網路上掀起熱烈討論。中時新聞網 ・ 20 小時前
鐵道可放天燈了！十分、平溪、菁桐試辦鐵軌合法放天燈
地方中心／陳崇翰 新北報導新北市的〝平溪天燈〞，多次被外國評為〝此生必遊〞的世界級景點，但過去有很多遊客，會站在鐵軌上施放天燈，拍照很美，卻也危險，同時違反"鐵路法"，如今，台鐵試辦六日停駛平溪線，讓大家可以在十分、平溪和菁桐三站的鐵道上，合法放天燈，初步試辦到明年一月底。民視 ・ 1 天前
空巴A320緊急召回6000架 全球大亂、乘客受困
空巴A320緊急召回6000架 全球大亂、乘客受困EBC東森新聞 ・ 1 天前
為優先登機、好座位 機場輪椅服務被濫用 9成有假
登機口輪椅服務混入詐欺者？如今在機場和登機口，常能看到這樣的景象：十幾甚至幾十輛輪椅一字排開，讓人慨嘆，一架飛機竟有如此...世界日報World Journal ・ 1 天前
國門翻新！桃機「第三航廈北廊廳」試營運 可俯瞰飛機起降
國門翻新！桃機「第三航廈北廊廳」試營運 可俯瞰飛機起降EBC東森新聞 ・ 1 小時前
懶人露營天堂！全台最強 6 大 Glamping 星空帳、森林屋、泳池營區美到像在拍廣告
懶人露營正夯！全台掀起「Glamping 豪華露營」風潮，不必搭帳、免準備裝備，就能一秒走進夢幻山林秘境。從坐擁山海景的星空帳、被森林包圍的玻璃小屋，到自帶泳池的度假系營區，每一處都美得像廣告片場。無論是親子出遊、好友派對或情侶度假，都能輕鬆享受露營的自由與大自然的療癒感。Yahoo奇摩旅遊夯即時 ・ 21 小時前
國旅價住郵輪玩海外！麗星郵輪旅展推優惠
[NOWnews今日新聞]擁有超過30年郵輪營運經驗的StarDreamCruises（麗星郵輪2.0）參與高雄冬季國際旅展，推出今年最後一檔主題優惠。以「用國旅價，住郵輪、玩海外」為亮點，推出平均每...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
獅潭鄉仙草花節 湧人潮
苗栗縣獅潭鄉的仙草花盛開，片片花海隨風搖曳，引人入勝。苗栗縣政府昨（廿九）日與獅潭鄉公所、鄉農會在大東勢花田舉辦仙草花節開幕活動，吸引無數遊客置身花海留下美麗倩影。縣長鍾東錦與花農們盛情邀約國人到獅潭賞花，並品嚐仙草和仙草創意風味料理。縣長鍾東錦、立委邱鎮軍、行政院中部辦公室副執行長李貴富、獅潭鄉長劉淑能、代表會主席林昌元、獅潭鄉農會理事長古明育等三巨頭上午一起為仙草花節活動揭幕，多個鄉鎮市長及地區議員也到場共襄盛舉，感受獅潭鄉紫色花海的浪漫饗宴。獅潭鄉長劉淑能指出，獅潭仙草花節從第一年的「一坵田」到現在已經超過一公頃，現在正值盛開，一整片的紫色花海，就像南法的普羅旺斯的薰衣草田一樣，相當浪漫，尤其花季期間大片的花海隨風搖曳，蜂、蝶飛舞，美不勝收。縣長鍾東錦指出，農業結合 ...台灣新生報 ・ 1 天前
普發1萬入帳！沖繩、韓國、大阪...機票買起來！機票單程最低2千有找 飯店、一日遊限時瘋降 順手一次全搞定
2025辛苦一整年，不管是要消耗年假，或想犒賞自己，聖誕節、跨年將至，都超適合出國Chill一波！不知道去哪裡？不如跟著「機票熱搜」排行榜出發吧，沖繩、韓國、大阪......超人氣的旅遊勝地，吃喝玩樂都不踩雷。這篇教你找划算的便宜機票，還有飯店、一日遊等旅遊規劃也一併獻上！Yahoo夯好物 ・ 2 週前
高雄冬季旅展開打！麗星郵輪祭出買一送一跨年行
【緯來新聞網】「麗星郵輪 2.0（StarDream Cruises）」參與高雄冬季旅展，推出今年最緯來新聞網 ・ 1 天前
花蓮太平洋觀光節跨年演唱會 首波卡司曝光
「2025-2026花蓮太平洋觀光節」跨年演唱會，將於十二月三十一日晚間八點在花蓮市東大門廣場登場。首波卡司包括情歌天王李聖傑與超人氣男團VERA（見圖），現場並將施放全台最大16吋高空煙火，搭配「千輪多彩煙火」與金色光瀑特效，打造震撼的跨年夜。活動會場緊鄰榮獲「夜市王」冠軍的東大門夜市，旅客可一次享受美食、音樂與花蓮山海魅力。縣府邀請全台民眾提前安排跨年行程，在花蓮迎接全新的2026。李聖傑睽違多年再次來到花蓮，他為近期受風災影響的花蓮朋友獻上祝福，並特別準備多首經典歌曲，希望以音樂陪伴地方、帶來力量。他提到，花蓮的壯麗山海與純樸風景一直讓人印象深刻，也期待能透過這場演出把溫暖與祝福傳遞給每一位觀眾。VERA也對花蓮近期面臨的挑戰表達支持，團員們表示，花蓮展現的毅力與韌 ...台灣新生報 ・ 1 天前
新北3處蒜香藤秘境 邀您賞花瀑
您準備好迎接這波「紫色震撼」了嗎？時序入秋，全臺各地正上演一場如爆炸般盛開的紫色花潮，主角正是唯美壯觀的蒜香藤！新北市景觀處特別精選新北市三大私房賞花秘境：泰山區楓樹河濱公園、鶯歌區永吉公園，以及三重區二二八和平公園。這些地點的蒜香藤正迎來短暫的花期高峰，歡迎市民朋友把握稍縱即逝的黃金七至十天，漫步在夢幻的花瀑廊道下，感受這場浪漫紫爆的視覺饗宴。新北市景觀處表示，泰山楓樹河濱公園有座長達近二百公尺的紫色長廊，隱身於楓樹里河堤邊，這其實是條由里長及志工悉心照料的蒜香藤廊道。花開時節一串串密集的花穗從枝頭垂掛而下，氣勢磅礡，宛如懸掛在綠色植被上的紫色瀑布。無論是近距離拍攝花串細節，或是登上堤防制高點俯瞰整片花牆，都能捕捉到令人屏息的畫面。另外，鶯歌永吉公園親子同樂的花下鞦韆， ...台灣新生報 ・ 1 天前
高雄海線潮旅行萬人朝聖 在梓官海濱感受海味風情
記者吳文欽／高雄報導 高雄市觀光局主辦之高雄海線潮旅行廿九日在梓官赤崁…中華日報 ・ 20 小時前