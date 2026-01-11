桃機三航廈招標曝「內鬼」 前工程處長再遭起訴

桃園國際機場公司前工程處長林文楨，先前因第二航廈擴建工程洩密並收受回扣，遭判刑定讞。（圖／東森新聞）





桃園國際機場公司前工程處長林文楨，先前因第二航廈擴建工程洩密並收受回扣，遭判刑定讞，如今再度遭到起訴。檢方指控，林文楨在第三航站區逾62億元公共設施工程招標期間，涉嫌外洩單價預算書，協助特定廠商備標，桃園地檢署依公務員洩漏秘密文書罪提起公訴。

桃園國際機場前工程處長林文楨，113年才爆出第二航廈擴建工程回扣案，如今又被指控在第三航站區公共設施工程招標期間，再度充當內鬼，將內部資訊外洩，協助廠商參與投標。

起訴書指出，林姓被告利用職務上權限，取得桃園國際機場第三航站公共設施興建工程採購案的招標文件，並將相關資料交付廠商使用。

現年約63歲的林文楨，2014年擔任桃園國際機場工程處長，2019年2月辦理第三航站公共設施採購案。2024年因第二航廈擴建案洩密給特定廠商並收受回扣，遭判處有期徒刑9年2月。檢方調查發現，他在辦理第三航站採購案時，再度以相同手法，將內部單價預算書外洩給特定廠商，協助其備標，因而遭到起訴。

經檢察官偵查終結，認定被告涉犯刑法公務員洩漏國防以外秘密罪，近日依法提起公訴。

不過，檢方指出，該招標案採最有利標方式決標，需經開標、評選、議價及決標等程序，客觀上存在多項變數，並非林文楨一人所能掌控或決定，因此不構成圖利罪嫌，最終僅依公務員洩漏秘密文書罪起訴。

