桃機三航廈試營運 盼耶誕前正式啟用

桃園機場第三航廈北廊廳今天(1日)開始試營運，桃機總經理范孝倫表示，今天先接了3個國籍航空的3個班次，大約900多人，一些需要改進的地方會再持續調整，希望可以趕在今年年底前甚至耶誕節前正式啟用，讓桃園機場邁入新的里程碑。

桃園機場第三航廈北登機廊廳1日起開始試營運。桃機總經理范孝倫指出，今天3個航班分別為國籍的華航、星宇和長榮，旅客達到900多人，在3個航班結束後他們有跟地勤召開檢討會議，會依據一些回饋持續精進跟優化，希望在正式啟用前達到最好的狀態。

第三航廈北廊廳登機門候機區有免費按摩椅可使用。(楊雨青攝)

范孝倫：『(原音)大概都是些作業面，比如說廣播的聲音能夠大一點，比如他櫃台廣播聲音大一點，跟我們中央廣播聲音要有所區隔，像有些關門的秒數是不是可以調整，可以更有效率。我想類似這樣經驗都是設施跟作業面，讓我們可以持續檢討精進。』

桃機公司表示，第三航廈北廊廳的登機門採開放式挑高設計，一眼可以從D11登機門看到D18，讓乘客可以有更開闊的感覺。另外因應現在人3C產品高頻率使用，候機座位旁也都有充電口，另外中間區域的桌子除了一般插座還有TYPE-C的充電口。同時還有按摩椅等設備，讓候機旅客可以有更舒適的體驗。



北廊廳登機區採高挑設計。(楊雨青攝)

桃園機場第三航廈是2011年行政院核定機場園區綱要計畫開始推動，中間經歷修改設計圖、疫情物價上漲、缺工等種種困難。而目前第三航廈只有北廊廳的8個登機口開放試營運，主航廈仍在趕工中，桃機董事長楊偉甫則表示，目前主航廈的進度大約為83%，在工班部分也有持續緊盯，希望能盡快完工。



部分空橋採透明設計。(楊雨青攝)

至於北廊廳何時會正式啟用，范孝倫希望能趕在年底前，不過確切的日期，他笑說「要挑個黃道吉日」。(編輯：宋皖媛)



桃機公司總經理范孝倫(左一)、交通部次長林國顯(左二)桃機公司董事長楊偉甫(右二)向記者說明桃機第三航廈北廊廳第一天試營運情況。(楊雨青攝)