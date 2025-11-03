桃機三航廈「北登機廊廳」最後整備 陳世凱親赴工區督導

陳世凱（前排左二）視察北登機廊廳入境動線之電扶梯。（機場公司提供／陳麒全桃園機場傳真）

為強化桃園國際機場整體服務品質與運能，桃機第三航廈北登機廊廳工程進入試營運前最後整備階段。交通部長陳世凱3日前往工區視察，實地了解各項設備進場、系統整合與測試進度，並要求團隊全力衝刺，確保萬全準備、如期啟動試營運。

北登機廊廳全長738公尺，設有D11至D18共八個登機門，目前正進行營運設施進駐及相關系統調校。陳世凱在聽取簡報後表示，桃園國際機場是國門門面，工程施工必須秉持「安全第一、品質為先」的原則，務求測試成果達標。他特別感謝現場工程與監造人員在緊湊工期下的努力，並期勉團隊在最後階段保持專業與合作精神，順利完成這項重要建設。

陳世凱（右後）試坐北登機廊廳連座椅。（機場公司提供／陳麒全桃園機場傳真）

陳世凱（前排右三）視察第二航廈往第三航廈北登機廊廳出境動線之連接通廊。（機場公司提供／陳麒全桃園機場傳真）

陳世凱檢視連座椅邊桌。（機場公司提供／陳麒全桃園機場傳真）

機場公司指出，北登機廊廳完工啟用後，將新增八個登機門與寬敞明亮的候機空間，預期可提升航班調度彈性，並大幅改善旅客候機舒適度。面對工程「最後一哩路」，公司與各參與團隊將持續全力衝刺，齊心協力完成目標，為國門服務品質再升級。

