桃機三航試營運 「首批入境」旅客大讚：還是台灣好

桃園機場第三航廈的北廊廳，從12月開始試營運，今（15）日迎來首批入境旅客。交通部長現身發放台灣零食，一同慶祝，旅客們也相當驚喜，大讚新航廈很漂亮，開心表示台灣還是比較好。

接機人員說：「Hello Welcome to Taiwan。」交通部長陳世凱，面帶笑容手裡拿著台灣特色零食，親切彎腰發給剛下機的旅客，兩側人員排排站，熱情歡迎旅客入境，不過仔細看，這走廊怎麼看起來有點陌生，原來這裡是桃園機場第三航廈的北廊廳，15日啟動入境航班，正式迎接第一批旅客入境。

首位入境民眾VS.記者說：「(你是第一個入境的旅客)真的喔，(你有沒有覺得驚喜)有耶。」第一批入境民眾說：「感覺都應該是新航廈這樣，滿漂亮的，因為顏色就區分上滿不一樣的。」第一批入境民眾VS.記者說：「很不錯啊，(有比較漂亮還是怎樣嗎)，有啊，怎麼說也是我們台灣比較好。」

得知自己成為首批從三航入境的旅客，大家也都相當驚喜，桃園機場第三航廈北廊廳，12月開始試營運，已經有許多班機從這裡出境，北廊廳全長738公尺挑高達13公尺，新增D11至D18登機門，預估能增加約580萬人次的服務量能。

交通部長陳世凱說：「我們剛剛看的整個過程當中相當的順利，那我們也特別拜託今天來搭乘，這個入境航班的所有的旅客，可以給我們更多的修正的意見。」交通部長陳世凱大方表示，希望所有的旅客，以及航空公司的機組員，能多給予意見回饋，做為未來第三航廈的修正參考，三航預計將在這個月底正式啟動，也盼望新國門能帶來耳目一新的感受。

