桃機下週六迎出境尖峰 旅客3小時前到機場

▲近期查獲高壓噴罐、打火機、防狼噴霧劑、行動電源、手持電扇、美工刀、剪刀及防滑冰爪等危安物品，提醒旅客託運行李或進入安檢線前，請再次檢查所攜物品，確保安全檢查順利。（圖／桃機公司提供）

[NOWnews今日新聞] 今（115）年春節及228和平紀念日疏運期間為2月13日至3月2日，共計18天。桃機公司表示，出境尖峰日為2月13日、2月14日、2月15日（小年夜），入境尖峰日為2月20日（初四）、2月21日（初五）、2月22日（初六），日運量皆超過16萬人次。提醒旅客航班起飛前3小時抵達機場、辦理報到手續。

疏運期間增加客運包機38架次、加班機179架次，總運量預估274萬人次。機場公司表示，整體而言，今年返鄉過節與出國旅遊人數皆較去年更高。疏運期間日均運量約15.7萬人次，相較去年春節假期日均運量14.7萬人次，成長約6.8%。

機場公司提醒，連假開始階段出境人潮較多，收假開工前則以入境旅客為主。建議旅客提前3小時抵達機場，預留較多時間辦理報到，並盡早完成安檢，並留意託運、手提行李物品攜帶規定；多搭乘大眾運輸工具往來機場，確保行程安全順暢。

至安檢線前，請旅客先將水瓶倒空，電腦、平板及行動電源自隨身行李中取出，同時脫掉外套、帽子、皮帶，加快安檢流程。此外，防風打火機、防狼噴霧劑等危安物品禁止攜帶；前往降雪地區的旅客，請將「防滑冰爪」置於託運行李內，切勿隨身攜帶。也要確認隨身行動電源或鋰電池無破損、膨脹等異常情形，並依航空公司規定妥善收納，確保旅途順遂。

在聯外交通方面，機場捷運首班車自上午5時30分由A1臺北車站站出發、5時33分由A22老街溪站出發往機場；末班車則自晚間11時50分由A22站出發。

春節連假期間國光客運往臺北、統聯客運往臺中將視人潮狀況機動加班；機場排班計程車則備有千餘輛車24小時投入疏運，歡迎旅客多加利用；自行駕車旅客及接機親友，可先下載桃園機場官方APP，或透過桃園機場官方網站，於出門前即時掌握交通及停車場剩餘車位動態。

▲出發前確認護照效期，搭乘大眾運輸工具前往機場，抵達後善用智慧化服務，並留意行動電源與藍牙耳機勿託運，檢查行李綁帶勿過長、鬆脫，安檢前先脫外套、帽子並取下金屬物品，加快通關更順暢。（圖／桃機公司提供）

機場公司提醒旅客掌握以下六大訣竅：

1.出發前務必確認護照效期

出發前務必再次確認護照效期至少6個月以上，並預先洽詢航空公司入境各國之相關規定。

2.搭乘大眾運輸工具

桃園機場提供旅客安全且多元的交通選擇，機場園區內使用電子票證搭乘機場捷運可享免費優惠。

旅客也可選擇24小時服務、具備機場排班登記證的合法計程車，計程車均有固定上車處，位於第一航廈12號會面點及第二航廈26號會面點，支援多元支付工具，旅客落地不用換現金也可輕鬆搭乘。呼籲勿搭乘違法攬客車輛，不但沒有乘客險，更可能被超收費用，延誤旅遊行程。

3.善用智慧化服務

提醒旅客可提早3小時抵達機場，出發前亦可先向航空公司確認班機狀態，並多加利用手機、網路或市區預辦登機（A1臺北車站、A3新北產業園區站）完成報到，以及使用自助行李託運等智慧化服務，加速報到效率。

4.行動電源及藍牙耳機一律不可託運

行動電源及藍牙耳機（含充電盒）均屬含鋰電池之隨身電子用品，基於飛航安全規範，一律不得託運，應置於手提行李隨身攜帶。建議旅客同時做好端子保護與防短路措施，避免擠壓、受潮或碰撞造成異常，確保安檢與登機流程更順利。

5.請落實託運行李「四不原則」

不讓行李保護套鬆脫、不讓行李綁帶過長、不放置不合規行李、不讓行李包裝鬆散，就能減少行李卡關、破損或延誤的風險，讓旅途更順暢。

6.減少複查加快安檢效率

為提升安檢效率並降低複查機率，通過安檢前可先完成準備：外套、帽子與金屬物品先行取下並集中放置，隨身物品有序分裝，以利快速通過檢查。高壓噴罐及防狼噴霧劑等危險物品，請勿放入託運或手提行李中，避免因不符規定而延誤通關

