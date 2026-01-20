桃機二航廈增設電動車充電樁 2月2日啟用收費

（中央社記者吳睿騏桃園機場20日電）機場公司持續推動電動汽車充電樁擴建，預計2月2日啟用二航廈P3及P4停車場新設充電樁及充電收費服務，其中「AC慢充」每度電收費新台幣8元、「DC快充」每度電12元。

桃園國際機場公司今天發布新聞稿表示，為落實綠能轉型，持續優化電動車充電設施，在第二航廈P3及P4停車場，將原有的4座電動汽車專用格位增加至45座，分布於P3平面層停車場，以及P4平面層停車場與地下二層停車場。設施涵蓋21席AC慢充格位及20席DC快充格位，同時將原有的4座AC慢充格進行設備升級。

機場公司說，配合充電收費服務上線，桃園機場同步推動智慧化服務，民眾可透過充電樁上QR-code啟動充電樁並查詢充電狀態，同時提供掃描QR-code線上繳費功能，大幅提升使用便利性與數位化體驗。至於第一航廈的P1、P2停車場，則配合停車場整建工程，預計3月起將逐步停用。

機場公司提醒，充電專用車位僅供電動汽車充電期間停放，充電完成後應儘速駛離，以維護其他車主權益。駕駛人應依現場標示使用，若違規佔用充電專用格位經舉發，將依「停車場法」處1200元罰鍰。民眾也可利用現場設置檢舉QR-code通報，相關停車資訊可上桃園機場官網查詢。（編輯：李亨山）1150120