桃機二航廈3候機室天花板塌 2旅客遭砸無傷

桃園機場有三個候機室，天花板不敵強震掉了下來。（圖／東森新聞）





桃園機場有三個候機室的天花板，不敵強震掉了下來，兩名旅客路過被天花板砸到，還好並沒有受傷，而桃園機場第一時間，也馬上進行搶修，目前已經修繕完成，恢復使用，將持續巡檢，確認各項措施的安全狀況。

從樓梯走下候機室，只見兩大片黃色隔板，上頭寫著維護中，因為天花板承受不住強震，掉了下來。航廈人員：「注意安全喔。」

好幾片天花板散落滿地，有的甚至嚴重破損，還有不少鋼條一半懸掛在空中，搖搖欲墜，隨時都可能掉下來。

廣告 廣告

這裡是桃園機場第二航廈的C1候機室，27日晚間強震來襲，導致天花板掉落，不止這，包括C5、C7候機室，以及行李轉盤，也有部分天花板掉落，造成2位旅客不小心被砸到，還好並沒有受傷，另外還有個別電梯、手扶梯、電車一度停駛，桃園機場第一時間立即啟動緊急應變機制，徹夜搶修，目前已經將損壞的輕鋼架清除，並且將天花板破損的部分，進行填補，候機室旅客坐在椅子上休息，與平常並沒有差別。

桃機旅客vs.記者：「我們在樓下等著報到，中間就開始晃比較大，那個燈就有比較大聲的搖晃，這一次的...一兩年前也是很大，（地震當下想說），（今天的行程受到影響），我是不擔心啦。」

桃園機場公司表示，目前航班起降，及整體的營運大致正常，已經要求相關單位加強後續巡檢，與結構安全確認，並且持續掌握各項設施狀況，雖然處理及時，不過天花板崩落當下，仍波及到兩名乘客，平時維護是否需要加強，仍有待檢驗。

更多東森新聞報導

搭機捷遇強震「乘客強制下車」 機場天花板砸地

6.5以上強震機率99% 全台老屋恐撐不住

不斷更新／規模7.0強震！各地災情資訊一次看

