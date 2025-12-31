桃機傳爆炸聲！行動電源起火 旅客手部燙傷

▲桃園機場驚傳有旅客的行動電源爆炸。（圖／翻攝自Tthreads @catherine_04260827授權）

[NOWnews今日新聞] 又傳行動電源爆炸意外！一名準備要出境的旅客，在30日晚間10時許於桃園國際機場第一航廈報到大廳，其隨身側背包裡放置的行動電源突冒出火花、產生異味，造成旅客輕微灼傷，所幸後送往B1醫院檢查，並無大礙，有目擊對此表示，爆炸聲相當大聲，空氣中有很濃的煙味。

據了解，起火原因為行動電源鋰電池因碰撞導致異常，當時現場發出很大聲的爆炸聲，伴隨濃厚煙味，造成該旅客手部輕微燒燙傷，航空警察當下立即將行動電源取出放置於水桶內，所幸沒有繼續燃燒，並陪同傷者前往醫院救治，消防單位確認現場安全後，亦完成地面清潔，對整體機場營運並沒有受到影響。

▲桃園國際機場第一航廈，在30日晚間發生旅客行動電源起 火意外，該名旅客為滅火手部有輕微燒燙傷。（圖／警方提供）

剛好有目擊民眾在現場，錄下事發後畫面到threads上，並表示桃園機場第一航廈報到櫃檯大廳發生不知名爆炸，很濃的煙味，剛問服務人員好像是行動電源爆炸，讓他直呼「好可怕」。

根據機場公司也規定，旅客需隨身攜帶行動電源，禁止託運；搭載鋰電池的充電式電風扇也需隨身攜帶，禁止託運；鉛酸電池若未符合航空運輸 IATA A67 條款者，全面禁止隨身攜帶或託運上機，航程中也全程禁止使用行動電源與備用鋰電池、充電。

