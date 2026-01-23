桃機充電區竟成「香油錢牆」 各國錢幣意外堆出跨國裝置藝術

由各國旅客接力完成的行為，宛如一件共同創作的裝置藝術，讓這塊透明壓克力板成了跨國貨幣博覽會。(記者劉信德攝)

〔記者劉信德／桃園機場報導〕桃園機場候機室近期出現一幕有趣景象，原本只是旅客自發的小動作，卻逐漸演變成一處裝置藝術，成了宛如廟宇香油錢箱般的「零錢牆」。

桃園機場C6候機室設有4個充電插座與小型平台桌，供旅客在登機前替手機、平板或筆電充電。沒想到，旅客一次不經意將零錢、硬幣塞入透明壓克力板的行為，竟引發接連仿效，零錢與紙鈔一枚一枚、一張一張地被塞進透明壓克力板的縫隙中。

隨著旅客來自世界各地，聚集的貨幣也愈來愈多元，時間一久，各國硬幣層層堆疊，由各國旅客接力完成的行為，宛如一件共同創作的裝置藝術，讓這塊透明壓克力板成了跨國貨幣博覽會。

有旅客拍下畫面上傳社群平台，並幽默寫道：「機場充電亭怎麼變成香油錢捐獻箱？」貼文一出立刻引發共鳴，目前已累積超過1.1萬個讚、170則留言。

留言中有人分析：「可能一開始有人邊充電邊玩零錢，不小心掉進去又拿不出來，就去搭飛機了，後面就像沙威瑪一樣慢慢加料。」也有人預言「感覺之後會變成打卡景點。」更有網友笑稱這是「共同的行為藝術」、「使用者付費，隨喜功德，自由贊助。」

至於這面「香油錢牆」未來會被清空、保留，或繼續讓旅客「投幣打卡」，目前仍不得而知。對此，桃園機場公司回應表示，該空間主要仍是提供充電與桌面使用的休憩區域，對於各界留言與建議，將蒐集整理，作為後續處置與規劃的參考。

