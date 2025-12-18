桃機免稅店 打造台灣意象科技互動耶誕樹

（中央社記者吳睿騏桃園機場18日電）迎接耶誕節，免稅商店業者在桃園國際機場打造有台灣工廠意象、7公尺高台味互動耶誕樹，也邀表演團隊今天在航廈遊行演出，讓旅客感受機場節日溫馨。

免稅商店在第2航廈護照查驗出口耶誕樹前辦「小精靈的節奏派對」，昇恆昌股份有限公司表示，特邀身聲擊樂團以傳統鑼鈸古樂器結合耶誕與台味歌曲在航廈遊行，分送糖果與旅客同樂，讓旅客在離境前感受專屬台灣的節日溫馨。

昇恆昌說，在第1、2航廈管制區內打造2株結合科技、以台灣工廠為意象的台味互動耶誕樹，其中位在2航廈護照查驗出口，近7公尺高耶誕樹結合台灣懷舊風，除禮物盒、拐杖糖等西洋元素，穿梭在耶誕樹生產線上的小精靈，有的繫上「茄芷袋」腰包，或抱著傳統市場常見蔬果箱，充滿濃濃台味。

1名美國旅客稱讚台灣是科技島，耶誕樹充滿地方特色，還可以手機或平板電腦掃描耶誕樹上QR Code，回答「台灣最美好的回憶是什麼？」後，就會跳出專屬耶誕特效框，可與台味耶誕樹合影，在離開台灣前最後一刻都能充滿驚喜，「有機會一定要再回到台灣。」（編輯：李明宗）1141218