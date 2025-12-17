桃機入境驚傳「QR Code詐騙」？日客被收50美元 移民署澄清：TWAC免費、現場未設旗幟

[FTNN新聞網]實習記者王保伶／綜合報導

近期一名日本女子來台旅遊，入境桃園機場時掃描現場QR Code並依指示填寫資料，卻遭收取50美元（約新台幣1,582元）費用，事後懷疑遇上詐騙。對此，內政部移民署查證後澄清，桃園機場現場並未設置假冒網站的旗幟或QR Code，也無任何收費情事，呼籲旅客務必認明官方網址。

近期一名日本女子來台旅遊，入境桃園機場時掃描現場QR Code並依指示填寫資料，卻遭收取50美元費用，事後懷疑遇上詐騙。（示意圖／Unsplash）

根據《朝日電視台》昨（16）日報導，該名日本女遊客指出，她於11月來台時因不熟悉新入境規定，在入境審查區排隊時看到標示「入境需持有入境卡」的旗幟與QR Code，便依指示掃描進入網站填寫資料，沒想到過程中被收取50美元手續費。她事後才發現該網站疑似假冒官方頁面，屬於網路釣魚詐騙，對此感到相當不滿。

過去外籍旅客入境台灣需手寫入國登記表，但自今（2025）年10月起，已全面改為透過移民署官網填寫「TWAC」（Taiwan Arrival Card）線上入境卡。報導指出，由於新制度上路時間不長，不少旅客尚未熟悉，加上趕行程、擔心未填寫影響入境流程，容易成為詐騙集團鎖定的對象。

針對外界疑慮，內政部移民署昨晚發布聲明表示，已全面清查桃園機場各入境動線，確認現場並未設置任何詐騙或付費網站的宣導旗幟與QR Code。移民署強調，基於資訊安全考量，機場港口並不會設立相關宣導旗幟，國境事務大隊也會定期查核各機場港口TWAC連結與QR Code的正確性。

移民署也指出，已透過新住民培力發展資訊網、外交部領事事務局、桃園國際機場、交通部觀光署及航空公司等管道，發布多國語言的防詐資訊，加強宣導正確使用方式。

自今（2025）年10月起，外國遊客入境台灣時需透過移民署官網填寫「TWAC」（Taiwan Arrival Card）線上入境卡。（圖／翻攝TWAC Taiwan Arrival Card 官網）

移民署再次提醒，自114年10月1日起正式推行的「網路填寫入國登記表」（TAIWAN ARRIVAL CARD，簡稱TWAC）為完全免費服務，旅客若自行上網搜尋，請務必認明官方網址為「https://twac.immigration.gov.tw/」。如有疑問或發現可疑資訊，可聯繫移民署國境事務大隊（電子信箱：tia@immigration.gov.tw）查詢確認。

