桃機再現「行李山」！春節出國潮爆發 日運量估16萬「需時間消耗」

春節將至，桃園機場湧現出境人潮，桃機公司預估這幾天每天旅運量將達16萬人次。資料照，廖瑞祥攝



農曆春節將至，桃園國際機場出現出境人潮，民眾直擊報到櫃檯行李輸送帶無法即時消化，堆成一座座「行李山」，還以為行李輸送帶又故障。桃園機場公司回應，行李輸送設備運作一切正常，因春節連假出國旅客人潮增加，導致尖峰時段的行李和旅客都要時間消化，班機起降則不受影響。

春節還沒到，桃機出國旅客已經大排長龍，有民眾今天（2/12）一早發現大量行李滯留卡關，輸送帶上的行李箱幾乎堆成一座小山，質疑是否行李運送系統又罷工了，也擔心無法應付過年人潮。

廣告 廣告

桃機公司回應，今天旅運量超過16萬人次，是新冠疫情後新高，旅客量和行李數都比過去高峰還要多一成。行李輸送設備運作一切正常，但因進入春節連假，尖峰時段的行李和旅客都需要時間消化，機場公司已啟動連假疏運調節機制，航空、地勤及機場公司等單位都增加人力調配。

桃機預估，明天至小年夜（13日到15日）是出境尖峰，年初四到年初六（20日至22日）則是入境尖峰，每天人數都將超過16萬人次，為了有效紓解高峰人潮，機場公司建議旅客，多利用手機網路辦理報到，或前往機捷預辦登機，免去在航廈大排長龍的負擔。

更多太報報導

賈永婕訪義光教會 蕭美琴轉發脆文「當時我們都還小」

起訴106人！美濃大峽谷盜採土石案偵結 開挖面積竟達2座澄清湖棒球場

不再是「全台最難訂Buffet」？他靠4字秒成功 過來人都點頭