桃機出國前一晚住哪？開車16分到機場，古華花園飯店空間寬敞、價格親民，還有三溫暖可放鬆

古華花園飯店（Hotel Kuva Chateau）是中壢地區相當具代表性的經典飯店之一，也是南桃園第一間通過觀光局星級評鑑的五星級觀光飯店，有泳池、三溫暖可以玩水，對面是光明公園很適合溜小孩，步行至中壢區觀光夜市不到10分鐘，親子住宿也很適合。

這次會訂古華花園飯店是因為要坐清晨7點的飛機，如果從台中出發等於半夜2點多就得出門了根本睡不到覺，所以乾脆來桃園住一晚，從古華花園飯店到機場開車約16分鐘，我們可以睡到4點半再出門，輕鬆很多呀！而且古華花園飯店平日雙人房只要一千多，相較桃機附近其他飯店不會太貴，就訂下去了~

▼古華花園飯店位於中壢市區，生活機能便利，附近景點條列如下：

光明公園：步行 1-2 分鐘

中壢觀光夜市：步行約 8-9 分鐘

中壢 SOGO 百貨：步行約 12 分鐘

桃園機場：開車約 16 分鐘

▼一進入古華花園飯店大廳，立刻能感受到老牌五星飯店的氣勢。12月到訪還有聖誕樹，節慶氛圍滿滿~

▼飯店 Check-in 櫃台位於大廳左側，木質色系搭配石材檯面，整體風格典雅大方。

房型介紹

豪華雙床房

▼我們這次入住的是「豪華雙床房」，約 17 坪左右，空間相當寬敞。兩張大床尺寸是 180 × 200，我們家兩大兩小睡得蠻舒適滴~

▼窗邊有臥榻、旁邊還有沙發可以休息~

▼桌上有電熱水壺與礦泉水可以喝~

▼電視櫃左右兩側是行李架，可以同時攤開兩個大行李方便拿東西~

▼小冰箱藏在電視櫃裡面，有需要記得開櫃使用~

▼房門入口處有一個很大的鏡子，出門時可以打理自己。旁邊是衣櫃，保險箱在裡面。

▼浴室採乾溼分離設計，還配有大浴缸，紅豆薏仁兩姐妹出門最期待的就是這種房型，泡澡玩水整個開心到不想出來。

▼不過馬桶沒有免治喔~沐浴用品是沙威隆的洗髮沐浴露。

健身房、泳池、三溫暖

▼我們這次晚上才入住沒什麼時間可以使用飯店設施很可惜，只能放圖供參啦~下圖是健身房，落地窗外面就是游泳池，不過冬天沒開放喔！

▼蒸氣室及烤箱限12歲以上可使用，開放時段如下：

07:00-13:00

13:30–15:00

15:30–17:00

18:00–19:30

20:00–21:30

▼洗衣房有投幣式的洗衣機、烘衣機可使用。

雖然古華花園飯店已有一定歷史，不過雖然部分設施雖稍舊、但整體都維護得不錯，重點古華花園飯店平日雙人房只要一千多，以五星級飯店來說CP值頗高啊！地理位置也蠻方便的，在找桃園住宿的可以參考一下喔～

【古華花園飯店 Hotel Kuva Chateau】

電話：03 281 1818

地址：320桃園市中壢區民權路398號

古華花園飯店官方網站

古華花園飯店 FB 粉絲頁

查詢古華花園飯店房價與優惠

文章來源：涼子是也