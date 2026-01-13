生活中心／賴國彬 陳妍霖 宮仲毅 桃園報導

不少人喜歡在冬季出國旅遊、賞雪泡湯，不過就有民眾被桃園機場第一航廈出境人潮驚呆，因為人潮擠爆，就像菜市場，甚至還出現5條長長人龍，讓他直呼，''台股三萬點大家都辭職了是吧」、還有人開玩笑說，「台股破3萬點，台灣人不上班了」，在網路討論破表，不過根據出境人數統計，和去年同期相比，只有增加540人。

桃園機場在這幾天出現一波波出國旅遊潮，屢屢出現排隊的場景。

有旅客說，「去東京，東京8天7夜，也是存了幾個月啦，大概半年錢就開始計畫，然後就開始存這筆錢」。



還有旅客說，「要去東京，就是稍微有存到錢這樣」；有旅客也說，「同學都在出國，感覺就比較容易一點」。





桃機出境人潮塞爆! 網友:台股破3萬點 大家都辭職了嗎?

實在很誇張，整個出境大廳，5條長長人龍，都在排隊，人潮塞爆，有如菜市場，讓不少旅客驚呆，還有人忍不住在Threads上PO照片分享說，「台股三萬點大家都辭職了是吧？你沒看錯，都是出境的」，另一名網友也分享說，「台股破3萬點，台灣人不上班了」，還有網友戲稱，光看人潮根本感受不到台灣不景氣，網路討論破表。

有民眾說，「因為現在少子化，大家都不生小孩，所以比較自由，現在是說走就走，平日才有辦法，我們就是比較走冷門時段,這樣才比較省錢」。



還有旅客說，「國外旅遊跟國內旅遊基本上大家就覺得說，費用都不是差很多，而且我看最近這一年來，國內儲蓄率都一直增加，表示大家現金很高，另外我覺得另外一個原因是應該，台灣的房價還是貴，很多人認為說，我不要買房子了，我乾脆這些錢做一些消費性的支出，包括買車子啊 出國玩，我想大概這也是原因之一」。

桃機出境人潮塞爆! 網友:台股破3萬點 大家都辭職了嗎?

根據桃機統計，1月13日出境有5萬3805人，入境有4萬8657人，合計10萬2462人，只比去年七月高峰少一萬人左右，和去年1月同期相比，今年一月出境增加540人，入境人數增加最多，高達3140人，不過算算日期，大專生早就放寒假，加上過年旅遊太貴，不少人寧可提早出國，或許是推波出國潮的原因。

