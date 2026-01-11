桃機前處長涉三航廈標案洩密遭訴 機場公司：工程不受影響持續推動

桃園國際機場公司前工程處長林文楨涉嫌洩漏桃機第三航站工程標案資料，協助廠商備標，遭桃園地檢署依公務員洩漏國防以外應祕密文書罪起訴。機場公司今天發布新聞稿表示，林文楨因二航廈擴建案遭調查後，公司就已全面清查其任內相關案件，並於109年1月將其解職。至於第三航站相關工程不受影響，目前依契約及既定計畫持續推動。

機場公司11日下午在官方網站發布新聞稿說明，桃檢起訴內容是檢方針對民國107年至108年間舊案持續偵辦結果。前處長林文楨因二航廈擴建案遭調查後，機場公司就已全面清查林文楨任內相關案件，並主動提供檢方完整卷證資料，協助釐清事實真相後，109年1月依規將林文楨解職。

機場公司表示，案件所涉「台灣桃園國際機場第三航站區公共設施（一）新建工程」目前依契約及既定計畫持續推動，各工項仍於履約管理機制下執行。截至去年12月底，工程整體進度為72.52%，與原訂時程相當。相關變電站工程已完成主要施作，並配合第三航廈北廊廳階段性營運需求，完成必要供電及管線銜接作業；後續工程將依專案管理與跨單位協調機制推進。

機場公司指出，針對外界關注採購內控與權責問題，機場公司從案發後檢討採購內控與權責，針對林文楨任內案件進行專案稽核、改善缺失，同時也在制度面強化防弊與廉政平台機制，修訂採購作業程序，透過權責分立與加強文件保密控管，杜絕違法情事。