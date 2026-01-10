桃機前處長貪污600萬判9年 又洩密標案預算遭起訴

桃園機場一名前工程處長涉及二航廈擴建收賄弊案遭判刑9年2月定讞，日前又被檢方查出洩漏第三航廈工程採購案預算單價，全案近日偵結依違反瀆職罪起訴。

桃園機場公司工程處前處長林文楨曾因涉及二航廈擴建工程弊案，收賄600萬遭判刑9年2個月有期徒刑定讞，桃園地檢署日前又查出他於2019年2月間承辦第三航廈新建工程採購案，期工程預算高達62.4億餘元，後來因增加項目追加預算約5千萬。

5月間該案流標又辦理第2次招標，期間林男在桃機停車場將有單價紀錄的預算書資料交給科技業者顏男，使得顏男公司投標的項目分析表及金額最符合桃機公司需求，最後被評定為最有利標而決標。

案經桃園地檢署調查近日全案偵結，檢方認為林男雖洩漏含有單價預算書，但該標案採最有利標，須經評選、議價及決標程序，其行為男認定與業者得標有因果關係，不構成圖利罪，最後依瀆職洩密罪嫌起訴。

