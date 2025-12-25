桃機北廊廳正式啟用 賴總統:希望2027年三航廈順利完工

生活中心／綜合報導

桃園機場第三航廈北登機廊廳，今天（25日）正式啟用，總統賴清德、行政院長卓榮泰以及交通部長陳世凱都到場見證剪綵。而先前試營運旅客評比，就得到總分4.58顆星的好成績。攸關國家門戶與國家競爭力，陳世凱自曝「跑來10次盯進度」，總統也喊話希望2027年第三航廈順利完工。

主持人：「台灣桃園國際機場，國門新願景開啟新篇章，第三航廈北廊廳正式啟用。」按下按鈕，象徵台灣國門進入全新階段。桃園機場第三航廈北廊廳啟用典禮，總統賴清德、行政院長卓榮泰、交通部長陳世凱都到場見證。交通部長陳世凱：「我到現在到今天，來這個地方是第10次，非常感謝桃機公司，在這段時間承受很大的壓力，因為我不斷地來，給你們很大的壓力，一定要在今年完成這個任務。」

桃園機場第三航廈北廊廳正式啟用，總統賴清德、行政院長卓榮泰等人到場見證。（圖／民視新聞）

總預算高達956億元，雖然主體航廈還沒完工，但北廊廳已進行第一階段與第二階段試營運18天，航班184架次。核心設施在耶誕節正式投入營運後，每天出入境更可提供約40個航班，將有效紓解清晨轉機和出境尖峰壓力，大幅降低遠端機坪使用率。行政院長卓榮泰：「我們推升內需，除了加強硬體建設之外，針對如何發展國家的觀光產業，我們是列為重點中的重點。」發展觀光，那個機場更是重中之重，桃園機場第三航廈北廊廳試營運，滿意度就已經很亮眼，平均4.58顆星，耶誕節到跨年全球觀光熱門時間，也能有效紓解運量高峰。

桃機「北廊廳」啟用！ 賴總統：希望2027年三航廈順利完工

桃園機場第三航廈北廊廳正式啟用，總統賴清德致詞。（圖／民視新聞）



總統賴清德：「我希望我們在2027年，第三航廈就能順利完工，因為我們採取是先建後拆的政策，所以一定要完工之後，第三跑道才有辦法使用，我也希望不要超過2032年，照原先預定的期程能夠順利完工。」未來整體完工將新增13個機門，也會導入台灣雲彩意象設計，要為國人帶來耳目一新的航廈體驗。

















