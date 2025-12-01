桃機北登機廊廳今起試營運 期待耶誕節前可正式啟用

桃園機場第三航廈北登機廊廳金開始試營運。李政龍攝



桃園機場第3航廈北登機廊廳今（12/1）日起試營運，首日安排華航CI130、長榮BR116及星宇JX741等三家國籍航空航空共約968名旅客，飛往日本札幌及泰國曼谷。桃機公司董事長楊偉甫表示，明(2)日起每天都會持續排班並滾動檢討缺失進行改善，期待耶誕節前可以正式啟用。

桃園機場第3航廈如火如荼進行施工，先期的北登機廊廳完工後於今日進行試營運，今日安排3班航機，明日則規畫安排6班，試營運期間將透過不同時段及出入境航班安排，密集驗證各項設施的妥善度及作業流程，並蒐集航空公司及旅客實際體驗與回饋，為年底前正式啟用做好準備。

廣告 廣告

桃機公司總經理范孝倫說，今日試營運航空公司有反應一些作業面的問題，例如櫃臺廣播的聲音大一點，跟機場的中央廣播聲音要有所區隔等，類似的經驗在設施跟作業面都會持續檢討精進，而將來因為整個北登機廊廳的作業還需要航空公司地勤配合，相信後續持續檢討精進下，可以讓服務做到最好的狀態。

機場公司表示，在英國世界頂尖RSHP建築事務所設計規劃下，北登機廊廳有許多嶄新設計：開放式候機區擁有大面積玻璃帷幕及室外遮陽板；旅客動線上的色彩漸變元素，從報到大廳主色黃色、電梯主色橘色，到空橋主色橘紅色，強化辨識、導引旅客行進方向；雙向電走道減少旅客步行時間，沿途還可欣賞牆面的公共藝術作品。

出入境樓層配置也與既有登機長廊不同，出發層在3樓、抵達層在4樓，樓層分明方便旅客識別。出發從第2航廈D10登機門銜接北登機廊廳D11-D18登機門，設有清晰指標引導旅客，從D10到北登機廊廳約步行10分鐘。而為方便旅客轉機和航班接駁，未來轉機航班會規畫安排在此進行作業。

桃機T3北登機廊廳8個大型登機門，估算一年可增桃機580萬人次服務量，交通部次長林國顯表示，未來第3航廈完工後整個航廈一年可服務4500萬人次，加上第1、第2航廈，桃園機場總服務旅客量一年可達8000萬人次。

桃機公司表示，目前T3北登機廊廳設有知名的興波咖啡和餐飲店、伴手禮店，2027年底第3航廈完成後會有更多商業設施和免稅店進駐，將可帶給國人跟國際旅客嶄新的旅遊體驗。

機場公司指出，試營運首日，旅客對於能夠體驗北登機廊廳感到興奮。首批使用的王姓旅客表示，今天要前往北海道札幌，整體感覺非常新穎，科技感十足，空間明亮寬敞且舒適。顏姓旅客說，新候機室的色彩鮮豔明亮，整體設計相當活潑生動。

更多太報報導

12月交通新制一次看！ 桃機T3北登機廊廳今起試營運年增580萬服務量

桃機3航廈北登機廊廳年底啟用 樓層配置首次曝光

桃園機場第三航廈北登機廊廳「內部首曝光」 交通部：年底啟用