桃機北登機廊廳試營運 旅客直呼科技感十足、舒適寬敞

桃園機場第三航廈北登機廊廳1日起試營運，首日華航、長榮及星宇三出發航班運作順利。（機場公司提供）

桃園機場第三航廈北登機廊廳1日起試營運，旅客對於能夠體驗北登機廊廳感到相當興奮，機場公司特別準備限量特製版乖乖送給旅客，祝福大家在全新北登機廊廳的陪伴下平安順飛，並期許試營運順利穩定，為旅客留下美好的第一印象。

機場公司表示，首日安排中華CI130、長榮BR116及星宇JX741三家國籍航空航空共約968名旅客，飛往日本札幌及泰國曼谷，試營運期間將安排透過不同時段及出入境航班，密集驗證各項設施的妥善度及作業流程，並蒐集航空公司及旅客實際體驗與回饋，為年底正式啟用做好準備。

機場公司於試營運前密集現勘北登機廊廳，年底啟用前也將持續傾聽旅客回饋優化精進。（機場公司提供）

機場公司董事長楊偉說，為確保北登機廊廳試營運順利，自10月起與航空公司、地勤業者、設備維護商及清潔、保全等單位多次召集會議並進行演練，讓團隊完整熟悉作業流程。11月28日起也成立北登機廊廳試營運準備暨應變小組，持續完成各項整備作業，不斷確認再確認，希望提供旅客最完整的服務。他也特別感謝機場大聯盟所有夥伴的支持與投入，希望為旅客帶來更直觀、更順暢的使用體驗。

前往北海道札幌的王姓旅客表示，北登機廊廳感覺非常新穎，科技感十足，空間明亮寬敞且舒適，顏姓旅客也說，候機室的色彩鮮豔明亮，整體設計相當活潑生動，整體而言旅客的反應相當肯定。

機場公司表示，由英國世界頂尖RSHP建築事務所設計規畫的北登機廊廳有許多嶄新設計，如開放式候機區擁有大面積玻璃帷幕及室外遮陽板；旅客動線上的色彩漸變元素，從報到大廳主色黃色、電梯主色橘色，到空橋主色橘紅色，強化辨識、導引旅客行進方向；雙向電走道減少旅客步行時間，沿途還可欣賞牆面的公共藝術作品。

