桃機北登機廊廳 年底前正式啟用

上圖：北登機廊廳試營運期間，邀集法務部廉政署、臺灣桃園地檢署等跨機關代表實地參訪，確保工程品質與廉潔。



下圖：第三航廈北登機廊廳啟動試營運作業，首日華航、長榮及星宇三出發航班運作順利。（圖：機場公司提供）

▲上圖：北登機廊廳試營運期間，邀集法務部廉政署、臺灣桃園地檢署等跨機關代表實地參訪，確保工程品質與廉潔。



下圖：第三航廈北登機廊廳啟動試營運作業，首日華航、長榮及星宇三出發航班運作順利。（圖：機場公司提供）

桃園機場第三航廈北登機廊廳預計於今年底前正式啟用，將大幅提升桃園機場整體營運效能。為確保國家重大建設推動品質，桃園國際機場公司召開「第三航站區廉政平臺」第十七次聯繫會議，由總經理范孝倫主持。會議邀集法務部廉政署、行政院公共工程委員會、交通部政風處、臺灣桃園地方檢察署、勞動部職業安全衛生署、法務部調查局桃園市調查處及台灣透明組織協會等中央及地方機關代表共同參與，並安排實地參訪即將啟用的北登機廊廳，展現落實公開透明、確保工程廉潔的決心。

廣告 廣告

桃園機場北登機廊廳本（十二）月起試營運，將為第三航站區建設重要里程碑，本次會議由機場公司報告「廉政平臺執行情形」及「第三航站區建設計畫推動情形」外，亦安排與會貴賓前往北登機廊廳進行實地參訪，讓外部監督機關實地檢視成果與營運準備情形。機場公司與服務大聯盟將全力投入，持續精進服務品質，讓桃園機場隨著第三航廈北登機廊廳的階段性啟用，以嶄新風貌迎接全球旅客。

機場公司總經理范孝倫表示，第三航站區是國家級重大工程，規模大、工程複雜，桃園機場一直秉持公開透明原則推動。本次特別邀請外部單位實地參訪北登機廊廳，就是希望讓大家看到我們如何在確保工程品質的同時，也做到透明且有效率。

未來將持續與各機關攜手合作，讓第三航站區工程如期如質完成，提升桃園機場的服務量能與品質。

機場公司自十月起持續與航空公司、地勤業者及相關廠商進行北登機廊廳動線熟悉及測試，透過跨領域的廉政平臺機制，機場公司與檢察、廉政、調查及職安等單位共同把關，以外部監督力量強化工程透明度，落實廉能治理精神。

桃園機場第三航廈北登機廊廳一日起試營運，首日安排中華CI130、長榮BR116及星宇JX741三家國籍航空航空共約九六八名旅客，飛往日本札幌及泰國曼谷。

試營運期間將透過不同時段及出入境航班安排，密集驗證各項設施的妥善度及作業流程，並蒐集航空公司及旅客實際體驗與回饋，為年底正式啟用做好準備。

機場公司表示，在英國世界頂尖RSHP建築事務所設計規劃下，北登機廊廳有許多嶄新設計，包括開放式候機區擁有大面積玻璃帷幕及室外遮陽板，旅客動線上的色彩漸變元素，從報到大廳主色黃色、電梯主色橘色，到空橋主色橘紅色，強化辨識、導引旅客行進方向，雙向電走道減少旅客步行時間，沿途還可欣賞牆面的公共藝術作品。