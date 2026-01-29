桃機台日入境事先確認再上路 大幅縮短入境日本通關時間
〔記者劉信德／桃園機場報導〕「台日機場入境事先確認」作業自今(29)日起至2月25日再次實施，由桃園國際機場與日本出入國在留管理廳合作，旅客搭乘中華航空、長榮航空、星宇航空及台灣虎航4家國籍航空、共15條航線、預計122個航班，可在桃園機場先行完成入境審查，大幅縮短抵達日本後的通關等待時間。
此項措施曾於2024年寒假及春節期間推出，今年再度辦理，適用機場除原有的函館、旭川、秋田、仙台、新潟、岡山、高松、熊本、鹿兒島外，並新增神戶與大分，共計11座日本機場。
桃機公司表示，旅客可於登機前在候機室內，利用等候時間完成護照查驗、臉部照片拍攝與指紋採集等入境事先確認作業，抵達日本後僅需再次確認身分即可入境。適用對象為自台灣赴日觀光、訪親或短期商務、停留90天以內的特定航班旅客，作業於班機起飛前30分鐘截止。
航空公司地勤人員指出，報到時會提供宣傳單與日本入國紀錄卡供旅客參考，是否辦理由旅客自行選擇，但現場觀察，除日本籍旅客外，幾乎所有乘客都會參與事先確認。
多數旅客大讚此便民措施，旅客表示，過去寒假赴日通關動輒排隊一、兩小時，如今能在桃園機場先完成手續，省下大量時間；也有人提到以往入境日本需填寫多項文件，流程繁瑣，事先確認讓入境變得輕鬆許多。更有旅客分享，曾陪同長輩旅遊時久候通關相當吃力，今年首度體驗新措施，直呼「這項措施真的很棒」。
桃機公司提醒，事先確認作業由日本派遣審查官駐點辦理，旅客抵達日本機場後，只需再確認為本人且完成入境事先確認的認證即可，建議旅客提早報到，把握候機時間完成手續，讓寒假赴日行程更加順暢。
更多自由時報報導
佳德鳳梨酥遭砸店 小編竟改成「武林小說」網瘋朝聖
還沒冷完！明晨2區跌破10度白天重回20度 週六恐再迎冷氣團
台中豐康牧場蛋雞禽流感病死竟就地埋 全場5000多隻今全面撲殺
台中蛋雞場染禽流感涉隱匿 1/10即出現症狀仍出蛋
其他人也在看
中國人不去日本玩 京都人笑開懷！卻苦了合掌村「陸客沒少還亂爬墳墓」
中國當局因為不滿日本首相高市早苗提倡「台灣有事論」，從觀光方面祭出手段，呼籲中國人不要去日本玩，就連春節期間也不要遊日本。據日本觀光單位數據指出，這兩個月中國客大幅減少45%，讓京都人笑開懷，不過著名觀光景點合掌村所在地白川鄉，卻是笑不出來，原因在於「陸客沒少，還搞破壞」。鏡報 ・ 1 天前 ・ 217則留言
全球最安全航空公司排名！台灣「１航空」擠進前10名，廉航榜單也出爐
隨著全球旅遊持續發展，旅客對飛行安全的關注度日益提升，選擇安全可靠的航空公司成為出國時的重要考量。國際知名航空安全評級機構近日公布了2026年度全球最安全航空公司排名，涵蓋全服務與低成本航空２大類別，食尚玩家 ・ 1 天前 ・ 4則留言
旅日注意！JR東日本旅客專用鐵路周遊券 這天起全面改版
旅日注意！JR東日本旅客專用鐵路周遊券 這天起全面改版EBC東森新聞 ・ 16 小時前 ・ 發表留言
日本旅遊台客衝破673萬 台灣客源居海外之冠
根據統計，台灣人造訪日本的人數近年持續攀升，113年約604萬人、114年約673萬人，因此台灣客源被日本旅宿業視為重點之一，日本知名旅宿業者「星野集團」更指出，集團的3成外國客源中，台灣占比就高達2成，且台灣旅客需求多元，從都市觀光到深度旅遊皆涵蓋其中，而星野集團旗下品牌遍佈日本各地，正好能滿足台灣旅客重視體驗的需求。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 2則留言
台中泰安櫻花含苞待放 2026櫻花季2/27開幕
農曆春節將至，下個月各地櫻花季將陸續登場，目前除了高山地區山櫻花綻放，平地櫻花仍含苞待放，台中市平地櫻花以后里泰安派出所櫻花最具盛名，泰安櫻花目前仍未綻放，今年泰安櫻花季預計於2月27日開幕，較去年略晚，預估2月下旬湧入賞櫻人潮。台灣高山地區預估2月賞櫻人潮漸增，后里是中部平地賞櫻勝地，中部賞櫻盛會自由時報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
國旅補助2千元沒了？總預算卡關 觀光署長：恐延到9月才上路
交通部觀光署原訂今年4月推出平日國旅優惠，包括自由行住宿2晚可獲補助2000元等，由於中央總預算仍卡在立法院，觀光署長陳玉秀今（1/27）表示，如果預算沒通過，將對觀光產業帶來打擊，若真的要延到下個淡季、9月才能實施，「那就太遺憾了」。太報 ・ 1 天前 ・ 4則留言
台鐵集集線彩繪列車 今日限定優惠一次看
[NOWnews今日新聞]臺鐵集集支線歷經四年多的邊坡與隧道整治工程，全面強化基礎設施，確保行車安全，已於115年1月5日起正式恢復通車至集集站。為慶祝集集線復駛，集集鎮公所特別邀請地方當代藝術家洪易...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 發表留言
澎湖好行3路線推廣 獲觀光署評鑑優等肯定
交通部觀光署台灣好行去年評鑑結果出爐，澎湖好行推動單位「澎湖縣政府」與客運業者「澎湖縣公共車船管理處」雙雙榮獲評鑑優等獎，再度獲頒「績優推動單位」及「績優客運業者」獎項，由「澎湖女兒」觀光署長陳玉秀頒獎表揚。澎湖好行為增加遊程多元性，自2024年起從原先北環、湖西線，增闢第3條「澎南線」，其中規劃參自由時報 ・ 4 小時前 ・ 發表留言
大阪關西交通陷阱教你避雷！坐錯車廂恐錯過飛機 新手必看 4 大地雷：別再排隊買特快車票
MOOK玩什麼,YT頻道,YOUTUBE,日本旅遊,大阪,關西,機場,空港,交通,地雷,搭錯車,和歌山, 不少旅客以為「去過東京，大阪一定差不多」，然而實際踏上關西才發現，兩地在交通、秩序與生活習慣上差異巨大。許多人第一次到大阪自由行，光是通勤就一路踩雷——搭錯車、走錯月台、誤買車票或不小心被加收費用，嚴重一點甚至會因此錯過班機。不少旅客都曾有類似經驗：明明要去關西機場，電車發車後看著看著卻發現站名越來越陌生，打開 Google Maps 才驚覺定位竟然朝和歌山方向飄移。這種「搭對列車卻搭錯車廂」的窘況，在大阪並不少見。景點+ ・ 1 天前 ・ 2則留言
〈 中華旅遊 〉翠峰湖倒影如畫 漫步檜木林
記者林怡孜∕台南報導 春節假期適合遠離塵囂、沉浸於山林自然之美。中華旅行社特別推出「…中華日報 ・ 18 小時前 ・ 發表留言
馬年走春好彩頭 大坑步道特色滿點 登頂保證「龍馬」精神
（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】迎接115年馬年到來，想好要去哪裡走春討個好彩頭了嗎？特別推薦運動 […]觀傳媒 ・ 1 天前 ・ 發表留言
星宇航空增加台中機場班機 第二營運基地布局成形
星宇航空策略長劉允富說，今年星宇航空將交機14架，新增的運力必須透過開闢新航點來消化，否則將面臨飛機閒置的風險，除既有航點增班外，已計劃台中機場三月底的夏季班表啟用第四架飛機，並增開航線。劉允富昨日在星宇航空品牌企劃「STARLUX AIRSORAYAMA 藝術計劃」會後表示，桃園機場在班機較多、時自由時報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
連假退國內機票 手續費最高30%
為讓春節期間航班機位能更有效運用，行政院核定通過「國內線航空乘客運送定型化契約修正草案」，交通部昨修正規定，以往退票最多...聯合新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
出國行李「1習慣」快改 交通部示警：最慘恐送錯飛機
【記者／張凱鈞 台北報導】台灣出國旅遊風氣盛行，當班機抵達後，民眾都希望能早一點離開機場，展開旅程或盡速返家， […]獨家報導 ・ 1 天前 ・ 發表留言
東京旅遊全攻略：「八重洲地下街Yaechika」購物美食一站到位
位於東京車站地下的「八重洲地下街Yaechika」，集購物、美食與咖啡廳於一體，是能一站體驗東京魅力的逛街聖地。本篇將從必逛店鋪、貼心服務到交通動線等面向，帶各位一次掌握完整逛街重點。JAPANKURU ・ 1 天前 ・ 發表留言
〈中華旅遊〉內灣老街 司馬庫斯巨木群
記者林怡孜∕台南報導 被譽為「人間淨土」的司馬庫斯，位於新竹縣尖石鄉海…中華日報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
花東縱谷交通疏導助您馬到成功！走春旅遊不塞車！
記者蔣謙正/花東報導 今（115）年春節有9天連續假期，交通部觀光署花東縱谷國家風景…中華日報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
立榮航空機械異常緊急折返澎湖機場！協調70旅客下機換乘
[Newtalk新聞] 立榮航空昨(26)日上午發生班機異常事件。自澎湖馬公飛往高雄的B7-8692班機，在滑行跑道時，出現儀表燈指示異常，緊急折返停機坪進行檢查。該班機共70名旅客，則由航空公司協調，搭乘其他航班轉運。 立榮航空昨日一架原訂上午9時15分自澎湖馬公飛往高雄的B7-8692班機，在滑行跑道時，機長發現儀表燈指示異常。立榮航空表示，出現異常訊號後，機長基於安全考量決定返回停機坪檢查，並疏導旅客下機。隨後依旅客行程需求，先協調部分旅客改搭上午10時的華信航空航班，其餘旅客則由立榮航空另行調派同機型班機載運。立榮航空指出，該班原機共70名旅客，均於當日下午3時30分前順利抵達高雄。 此外，因應此次機械異常調度，另有3班立榮航空航班受到影響，包括澎湖飛往台南、嘉義及高雄航線，航空公司已透過簡訊通知旅客延誤情形。查看原文更多Newtalk新聞報導八仙塵爆10週年！長庚救回40人存活率95% 追思已故醫莊秀樹：他把皮膚一塊塊種回來了Gmail與網銀恐遭駭！1.49億筆帳密裸奔 專家點名「這幾款」App快改密碼新頭殼 ・ 1 天前 ・ 發表留言
南橫公路春節假期擴大開放 梅山口到向陽段取消週二三四禁行管制
為了讓民眾在115年度長達9天的春節連假中，能更彈性地規劃南橫公路旅遊行程，公路局特別調整了南橫公路台20臨105線（梅山口至向陽路段）的交通管制措施。原本常態性於每週二、三、四實施的禁行規定，將在2月14日至2月22日春節期間全面取消，開放用路人通行。自由時報 ・ 3 小時前 ・ 發表留言
過年出國注意！申辦護照易塞車時段曝光 海外旅遊警示新增「被送中」風險
農曆新年在即，外交部領事事務局長鄭正勇今（27）日提醒，民眾申辦護照可依照自身情況，多多利用不同遞件管道，而現場排隊辦照人潮通常在3個時間點需要等候，建議可使用領事局官網查詢等待人數作為參考；另一方面，有關中國「跨境鎮壓」、「送中」風險，領事局近期也更新官網旅遊警示說明欄，增加相關國家是否有與中國簽署引渡協定，提供國人參考出國風險。外交部今日召開例行記者會，......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 1則留言