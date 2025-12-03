桃機台灣人權海報展 李鴻鈞：人權、民主是護國神山

監察院副院長李鴻鈞(右2)、監委范巽綠(右1)等，一同參觀人權海報展。(記者劉信德攝)

〔記者劉信德／桃園機場報導〕國家人權委員會攜手監察院財產申報處及國家人權博物館，在桃園國際機場第二航廈推出「國門・相識台灣・看見人權」海報展，在出境長廊打造一條「人權廊道」，希望讓每位旅客都能帶著台灣的人權印象飛向世界。

監察院副院長李鴻鈞在出席活動時表示，今年適逢《世界人權宣言》75周年，能在國門呈現3年來的精選人權海報別具意義。他強調，人權與民主是台灣的無形護國神山，在國際處境艱難的情勢下，更凸顯其重要性，希望透過展覽讓國際旅客感受台灣對人權的長期堅持。

交通部長陳世凱則表示，人權教育是與生俱來的普世價值，在本次展示海報中，印象最深刻的是「衣架子」作品。陳世凱說，這幅海報展現不同世代對於人權的詮釋，上一代對衣架子的印象是「教育」功能，這一代對衣架子的印象僅為曬衣服的工具，顯示人權教育的歷程及重要性。此次在機場展出海報，就是希望用人權視角讓世界看見台灣，未來也將考量在更多交通場站推廣相關展示。

此次人權海報展精選自人權會近3年舉辦的競賽得獎作品，內容涵蓋性別平權、家庭暴力、家務勞動、#MeToo等議題，希望讓國際旅客共同感受台灣對於人權的堅定追求。

監察院副院長李鴻鈞(左3)、交通部長陳世凱(左4)等，出席「國門・相識台灣・看見人權」海報展開幕儀式。(記者劉信德攝)

監察院副院長李鴻鈞表示，人權與民主是台灣的無形護國神山。(記者劉信德攝)

