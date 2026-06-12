桃機外圍電車7/1起停營 24小時接駁巴士與機捷免費搭

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記者曾振祿／桃園報導

桃園機場為配合第三航廈串接工程，並計畫將交通系統升級為兼具環保綠能與智慧先進的「自駕電動巴士系統」，預計從7月1日起，正式停止營運原本管制區外的「航廈電車（Skytrain）」，至於管制區內的航廈電車則維持正常營運。

施工調整期間，桃園機場呼籲旅客配合現場標誌及服務人員引導，改為搭乘桃園機場捷運或航廈接駁巴士往返航廈。其中，桃園機場捷運特別針對A12機場第一航廈站、A13機場第二航廈站及A14a機場旅館站等三站，提供區間免費搭乘服務，旅客不論使用悠遊卡、一卡通等電子票證，或是信用卡、第三方支付與電子支付，進出閘門皆可享有免費優惠。

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此外，航廈接駁巴士提供24小時全天候營運，日間班距約15分鐘、夜間約20分鐘一班。旅客可依循現場指標前往搭乘，或透過桃園機場官方巡迴巴士網站及APP，即時查詢最新的交通與接駁資訊。

桃園機場7月起管制區外電車停止服務，航廈之間交通改接駁巴士24小時營運，日間約15分鐘一班、夜間約20分鐘一班。(桃園機場公司提供)