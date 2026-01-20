桃機宣布 機場電車位增加 二月二日全面充電收費

桃園機場第二航廈Ｐ３及Ｐ４停車場充電車位將由四個增加為四十五個，自二月二日啟用也後將收費充電。（桃園機場公司提供）

記者傅希堯／台北報導

桃園機場公司二十日指出，第二航廈Ｐ３及Ｐ４停車場新設電動汽車充電樁及充電收費服務將於二月二日啟用並開始收費，充電收費標準為ＡＣ慢充每度電八元、ＤＣ快充每度電十二元。

桃園機場公司表示，配合綠能轉型與淨零排放政策，第二航廈Ｐ３及Ｐ４停車場原有的四座電動汽車專用格位，大幅增加至四十五座，包括二十一席ＡＣ慢充格位及二十席ＤＣ快充格位，同時將原有的四座ＡＣ慢充格進行設備升級，全部充電車位自二月二日起收費。

機場公司指出，充電專用車位僅供電動汽車充電期間停放，充電完成後應儘速駛離，以維護其他車主權益。駕駛人應依現場標示使用，若違規佔用充電專用格位，經舉發將依停車場法處一千二百元罰款。