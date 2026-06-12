桃機宣布「航廈電車」7/1停駛 可改搭機捷、巡迴巴士

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​桃園機場公司宣布，配合第三航廈串接工程，原本往返第一、第二航廈的航廈電車（Skytrain）將於7月1日起停止營運。該公司在臉書粉絲團「桃園國際機場」發布公告，提醒準備出國的旅客提前規畫動線。

桃園機場航廈電車將於7月1日起停止營運 。（圖／翻攝自桃園國際機場臉書）

​自2003年1月啟用至今已有23年歷史的航廈電車，在旅客出國時扮演重要角色。過往民眾若在桃園機場報到時跑錯航廈，或是轉機客需要在短時間內往返不同航廈，航廈電車提供了便利的服務。不少旅客對於電車即將退場感到遺憾。

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遊客可改搭桃園機場捷運或24小時巡迴巴士 。（圖／翻攝自桃園國際機場臉書）

旅客在航廈電車停駛後，往返第一、第二航廈之間有替代方案可選擇。桃園機場公司表示，民眾可改搭桃園捷運或24小時巡迴巴士，兩種運具均無需額外付費。在停駛前，旅客仍可繼續使用航廈電車、機場捷運或航廈巴士三種交通方式。

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