桃機巡巴遭擋路 接駁車不禮讓還嗆：慢慢等！

桃園機場一輛巡迴巴士載乘客，準備要從機場離開，沒想到一輛接駁車剛正擋在前方，還打開後車箱的門，前後車距離太短，導致巡迴巴士出不去。但接駁車駕駛不願意禮讓，還嗆司機慢慢等，雙方因此爆發口角衝突。

機場外，巡迴巴士進退兩難，因為前方接駁車開著後車門，擋住他的去路，但對方駕駛態度差，還辱罵司機。接駁車駕駛vs.巡迴巴士司機：「在那邊等喔，沒事慢慢等喔，沒有關係啊，等你去X。」

接駁車駕駛緩慢將旅客行李，搬上後車箱，但巡迴巴士上全部的乘客都在等他。

巡迴巴士司機：「各位乘客，你們看一下喔，他不讓我出去，不是我耽誤各位時間喔，本來互相一下的，關個門我就可以出去，他就是不關，他跟我講讓我慢慢等。」

不只如此，還有乘客目擊，接駁車駕駛比出不雅手勢，直呼素質很差。巡迴巴士司機：「你比沒關係。」

地點就在桃園機場外頭，當時巡迴巴士停在4號出口位置，準備要離開，但前方接駁車停得太近，還打開後車門，兩車間剩不到一公尺距離，但對方不願往前開讓出空間，導致巴士出不去，雙方因此爆發口角衝突。

其他巡迴巴士司機：「我碰到幾次夜間的都是年輕人，年輕人通常都隨便停，就車子進不來，車子要靠站的時候，如果車子前後擋，就沒辦法靠站啊。」

根據了解，兩輛車都沒有違停，不管巡迴巴士或接駁車都可以停在這個區域，但地面畫設格子，就是希望避免大家互相干擾。

其他巡迴巴士司機：「白天大部分都是，年紀比較大的（接駁車駕駛），像他們都知道，我們車子來然後就會讓。」

疲憊的旅客以為搭上車就能放心回家，沒想到被捲進紛爭，駕駛們都是為了工作，還是得多多互相禮讓。

