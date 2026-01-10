桃機工程標案有內鬼！62億元工程預算精準符合 累犯處長再次被起訴

記者林意筑／桃園報導

桃園國際機場「二航廈擴建工程」驚傳回扣案！桃園國際機場公司前工程處長林文禎，前年將工程標案洩漏給特定廠商並收取回扣，遭判刑9年2月。事後林文禎又被指控，辦理「第三航站區公共設施新建工程」招標期間，再次將含單價預算書外洩給廠商協助得標，對此桃園地檢署依公務員洩漏關於中華民國國防以外應秘密文書罪起訴。

據起訴書指出，2013年時林文禎擔任交通部獨資的桃園國際機場公司工程處副處長，隔年升任工程處長，負責機場內各項新建工程規劃與施工，因該職務具有執行、監督工程採購權力，屬於依法令從事公共事務，具有法定職務權限的公務人員。

廣告 廣告

2019年2月，桃機辦理「台灣桃園國際機場第三航站區公共設施（一）新建工程」採購案，採最有利標方式決標，且預算金額為62億4149萬670元，經公開閱覽、修正圖說及預算後，於同年5月6日首次開標，但因合格投標廠商不足3家以上公告流標，桃機將預算調高至62億9325 萬1883元，同樣以最有利標方式於同年月17日進行第二次招標。

不過林文禎與負責協助廠商備標的全台科技負責人顏全嘉達成協議，在招標文件公告前相約交付標案預算檔案，並於2019年6月6日下午約在桃機公司P4停車場見面，顏全嘉搭上呂姓男子的座車前往取檔案，立即於車上開筆電確認，但發現檔案內未含單價，顏全嘉隨即聯繫林文禎反映，而林文禎二度向該標案承辦人索取完整預算書後，2小時後再次前往P4停車場交付檔案。

顏全嘉取得預算檔案後，將其製作成標單分析表，據此協助不知情的東元電機公司與偉銓營造公司共組團隊投標，由於掌握桃機公司底定預算，投標金額與總價精準符合評選標準中占比20％的「價格完整性及合理性」，在評選中以高於合格門檻75分的76.17分，成為最有利標並順利得標。

對此檢方認為，林文禎身為負責工程採購公務員，卻違法洩漏應秘密的招標預算文件，已涉犯刑法的公務員洩漏國防以外應秘密文書罪。至於桃園市調處原認其行為涉及貪汙治罪條例圖利罪嫌，檢方認為，該標案屬最有利標，決標尚涉及評選委員、議價及多項不確定因素，且價格僅占評分20％，難認洩密行為與得標結果具有直接因果關係，因此不另行起訴貪汙罪，但相關事實已併入起訴範圍說明。

更多三立新聞網報導

台中居服員竟是狼！伸手掀衣猥褻腦麻女 還酸：胸小摸一下沒感覺

寒流夜驚魂！台中女喝爛醉「蜷縮逃生梯」恐失溫 鷹眼警發現關懷

七期豪宅慘叫聲不斷！找護士續命「才能續虐」 冷血警友遭判無期

彰化恐怖火燒車！27歲男急跳車逃生⋯全身15%燒傷 劇痛躺路邊求救

