桃機接送區科技執法！「超過3分鐘臨停就開罰」這時正式上路

記者李育道／台北報導

桃園國際機場出入境旅運量攀升，航廈周邊道路空間有限，違規臨時停車情形時常出現，影響交通秩序與接送動線。（圖／記者李育道攝影）

隨著出國旅客持續成長，桃園國際機場出入境旅運量攀升，航廈周邊道路空間有限，違規臨時停車情形時常出現，影響交通秩序與接送動線。桃園機場規劃即日起，第一與第二航廈接送區進入為期3個月的宣導期，啟用科技執法系統監控車輛臨停時間，若超過3分鐘即視為違規。不過為了讓民眾適應，新制在宣導期內僅採勸導與提醒，不會開罰；至4月1日起，違規者將依《道路交通管理處罰條例》最高可處新台幣1200元罰鍰，此措施亦為國內機場首例。

桃園機場規劃即日起，第一與第二航廈接送區進入為期3個月的宣導期，啟用科技執法系統監控車輛臨停時間，若超過3分鐘即視為違規。4月1日起正式開罰。（圖／記者李育道攝影）

航警局表示，過去主要仰賴人力巡邏取締違停，效率與覆蓋率皆有限，新系統採24小時AI監控，可望有效降低違規臨停比例，並讓道路資源更為公平分配，整體試辦期為2年。此次科技執法採自動拍照錄影模式，接送區若有車輛臨停逾3分鐘，系統將自動記錄，並由航警局依法裁處，依《道路交通管理處罰條例》第56條，可處新台幣600元至1200元罰鍰。

航警局進一步說明，執法重點鎖定「靜止未移動之車輛」，若屬接送人數較多、長者或行動不便旅客而需較長時間下車者，將排除在3分鐘裁罰設定之外。同時，宣導期間將透過廣播、看板及官網等多元管道提醒民眾，也建議駕駛善用機場提供的30分鐘免費停車服務，以避免受罰並維持接送動線順暢。

