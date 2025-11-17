桃機接駁違停多 畫停車格改善

桃園市大園區中正東路鄰近大園交流道與桃園機場，有許多交通接駁業者將車輛停放交流道口周邊，衍生交通及環境衛生亂象。市府交通局回應，決議於路側規畫汽車格，另靠近路口處規畫部分機車格，工程將於民國115年啟動。（呂筱蟬攝）

桃園市大園區中正東路鄰近國道2號大園交流道與桃園機場，有許多交通接駁車輛違停交流道口周邊，等待進入機場接送旅客，不分白天黑夜衍生周邊交通及環境衛生亂象，引發地方居民不滿。市府交通局回應，會勘決議該路段畫設停車格，靠近路口處規畫機車格，工程將於民國115年啟動。

國民黨市議員徐其萬指出，大園區中正東路鄰近大園交流道，平常車流量非常大，因為距離機場近，時常可看見機場交通接駁業者，車輛一整排停放在路邊，甚至還會停到接近交流道匝道口，形成交通亂象。

他也提到，因機場接送無法久停且會遭警察驅離，有很多民眾選擇停在大園交流道周邊，等待親友出關領取行李後再前往接送，同樣造成埔心往中正東路方向交通混亂。且不少業者在停等時沒有公德心，時常隨手打開車窗將垃圾亂丟路邊，且附近沒有廁所，甚至會隨地便溺引發環境衛生問題，讓周邊居民抱怨連連。

市府交通局回應，經討論後，決議於路側規畫汽車格，另靠近路口處規畫部分機車格，工程預計115年施工，未來將視後續停車狀況，再行評估是否收費。大園警分局則說，中正東路車輛違停部分，會請埔心派出所加強巡邏，如有違規將依法取締。

徐其萬表示，大園航空城徵收，在中正東路旁有一大片土地尚未建設，建議市府可以整地設置停車場，提供機場接駁車輛停放，以解決該路段交通亂象。