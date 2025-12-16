桃機插詐騙廣告旗？櫻花妹稱掃完「損失逾千元」 移民署回應差很大

近日日本《朝日電視台》報導，一名20多歲的日籍女遊客在桃園國際機場的入境審查區域，看到旁邊的廣告旗幟標記，要旅客填線上境登記卡，不料掃描QR Code後竟發現是詐騙，因此損失了50美元（約合新台幣1550元）。對此，移民署稍早給出回應。

移民署表示，有關媒體報導日本旅客入境台灣機場，掃描現場設置QR Code填報入境登記表時，遭詐騙支付50美元一事，國境事務大隊均經常性於所屬各機場港口確認現場所有TWAC連結QR Code的正確性，並於今（16）日再次全面進行清查，並無媒體所載有詐騙或付費網站之詐騙旗幟或QR Code情事。事實上，基於安全考量，機場港口皆無設立宣導旗幟。

移民署強調，自今（114）年10月1日起，台灣正式推行的網路填寫入境登記表（TAIWAN ARRIVAL CARD，簡稱TWAC）完全免費，另所屬機場港口並無錯誤資訊，旅客如自行搜尋，請認明正確網址為「https://twac.immigration.gov.tw/」，倘旅客如有訊息提供或詢問，可與移民署國境事務大隊聯絡。

移民署說明，為宣導我國網路填寫TWAC網站之正確網址，移民署除製作宣導影片強調免付費資訊外，也透過該署新住民培力發展資訊網發布多國語言版識詐資訊擴大宣導；亦同步行文外交部領事事務局、桃園國際機場股份有限公司、交通部觀光署及各航空運輸業者，請相關機關及運輸業者協助宣導正確網址；該署國境事務大隊於各機場港口入境大廳也加強公告宣導外籍旅客至正確網站填寫TWAC。

移民署提醒，新詐騙手法層出不窮，請外籍旅客務必至移民署官方網站進行填報，以免造成財產損失。

