桃機擴增電動車充電樁啟用收費

圖，機場公司提供。

▲圖，機場公司提供。

響應國家「二○五○淨零排放」政策，桃園機場推動電動汽車充電樁擴建，二日起啟用第二航廈P3及P4停車場新設電動汽車充電樁及充電收費服務，充電收費標準為「AC慢充」每度電八元、「DC快充」每度電十二元。

桃園機場為落實綠能轉型，持續優化電動車充電設施，在第二航廈P3及P4停車場，將原有的四座電動汽車專用格位大幅增加至四十五座，分布於P3平面層停車場，以及P4平面層停車場與地下二層停車場。本次啟用設施涵蓋二十一席AC慢充格位及二十席DC快充格位，同時將原有四座AC慢充格進行設備升級。

廣告 廣告

配合充電收費服務上線，桃園機場同步推動智慧化服務，民眾可透過充電樁上QR-code啟動充電樁並查詢充電狀態，並提供掃描QR-code線上繳費功能，大幅提升使用便利性與數位化體驗。另第一航廈P1、P2停車場則配合停車場整建工程，預計三月起將逐步停用。

機場公司提醒，充電專用車位僅供電動汽車充電期間停放，充電完成後應儘速駛離，以維護其他車主權益。駕駛人應依現場標示使用，若違規佔用充電專用格位，經舉發將依《停車場法》處新臺幣一千二百元罰鍰。