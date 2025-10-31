桃機攔截非洲豬瘟！海關祭X光、檢疫犬 稽查高風險貨物
為防堵非洲豬瘟從境外入侵，關務署台北關及農業部防檢署31日在桃機進口快遞專區內，聯合稽查來自高風險地區的進口貨物，台北關表示會不定期機動查驗，將病毒阻絕在邊境外。
台北關副關務長范天行表示，海關會針對來自東南亞、越南、柬埔寨及泰國等重點國家地區的進口貨物，除了百分之百Ｘ光查驗之外，還會有機動巡查隊不定期在理貨區加強查核，進貨量大時也會商請防檢署桃園分署派出檢疫犬加強查緝，在發現可疑貨物時海關人員立刻開箱查驗，一旦發現豬肉製品就馬上移交給桃園分署，避免豬肉等東西流入到市面。
防檢署桃園分署祕書徐萬德也說，與海關單位的橫向聯繫一直非常密切，在執行聯合稽查時，除了海關X光機器查驗外還有檢疫犬靈敏的鼻子，對來自高風險地區的貨物可以更全面地查驗。
