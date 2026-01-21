桃機新增十六個過夜機位

桃園機場第三跑道十六個臨時過夜機坪將於三十日全面啟用，星宇航空A350-1000型客機可順利停放。（記者傅希堯攝）

記者傅希堯／台北報導

桃園機場第三跑道臨時過夜機坪將於元月三十日全面啟用，新增十六個航機停機位，可有效因應停機位需求，提升航班調度彈性，讓旅客返鄉出國更安心順暢。

機場公司指出，隨著國際旅運快速回溫，國籍航空擴增機隊並陸續開闢新航線，桃園機場停機位需求明顯增加，目前桃園機場有停機位一四０位，但每日平均過夜班機卻接近一五０架，停機位捉襟見肘，只能在場內到處找地方停，新闢的十六個臨時過夜機坪啟用後，不僅能立即補足停機空間，也能在未來第三跑道全面施工期間，降低工程對機場營運的影響。

桃機公司表示，現在桃園機場總面積為一千二百公頃，第三跑道計畫總面積八六０公頃，規模相當於現在桃機的三分之二，包含平行跑道、降落時的快速出口滑行道、東西兩側都有橫向雙線聯絡滑行道、兩座消防站、燈光變電站等，且北邊的用電與現行南邊機場範圍電力供應是獨立的，確保電力韌性。

交通部長陳世凱指出，與美關稅談判完成後，有很多貨機正準備要從桃園機場載貨飛往美國，春節桃機之客、貨運壓力相當大，希望臨時過夜機坪的啟用可以增加桃機應用的空間，而今年國籍航空公司會引進二十二架飛機，整體飛機數量增加過夜班機的數目也會隨之增加，臨時過夜機坪則新增十六個停機位，可支持航空公司擴大服務能量，同時提供旅客更好的服務體驗。