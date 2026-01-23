桃機新消防西站智慧綠建築成亮點 獲公共工程金質獎肯定

桃園機場「新消防西站新建工程」獲得「第25屆公共工程金質獎」肯定。圖：機場公司提供

桃園機場「新消防西站新建工程」於昨(21)日獲得行政院公共工程委員會「第25屆公共工程金質獎」中央機關別建築類第二級「品質優良獎」，由機場公司副總經理孫宏彬代表受獎。此工程設有全國機場消防站最大規模車庫，並配置高效泡沫與加水補給設施，強化整體救災量能。施工期間每季進行生態監控，並採用低噪音低振動機具，保護生態不受施工影響，同步落實環保永續企業社會責任。

機場公司副總經理孫宏彬代表受獎。圖：機場公司提供

機場公司表示，工程以「完善配置、最佳救災效率」為核心目標，設置全國機場消防站最大規模車庫，可同時停放8輛大型消防車與救護車，災害發生時亦可作為大量傷患檢傷空間。車庫前方設置衝場道路，使消防車得以最短動線於2分鐘內抵達事故現場，優於國際民航組織規定的3分鐘標準。屋頂設置泡沫機房，可直接向下為消防車補充泡沫，提升補給效率。站體兩側配置快速向下垂直加水站，3分鐘內即可提供消防車所需用水達1.2公噸。站體建置溫度、濕度及二氧化碳偵測設備，並與空調及資訊顯示連動，遇緊急狀況可自動切換為警示訊息，站內還設有技能及體能訓練場，有助於消防員訓練提昇救災能力。

廣告 廣告

另外，工程將原機坪剛性道面軋碎拌合原土回填再利用，約可減少55公噸碳排放量。站體設置100噸容量之雨水積磚結合自動噴灌植栽，將雨水回收再利用，屋頂也鋪設太陽能光電板，預估每年可減少約79萬元電費及98公噸碳排放量，同時取得綠建築黃金級及智慧建築銀級候選認證。

機場公司表示，此次獲獎是繼2020年、2023年、2024年以來再次獲得行政院公共工程委員會公共工程金質獎獎項肯定，機場公司將持續嚴格把關各項工程，升級機場設施設備，共同推升國家公共工程建設品質。

【看原文連結】





更多桃園電子報報導：

桃園景福宮馬年點燈安太歲 滿千抽聖王公金牌及iPhone 16E

【有片】龜山女參拜聯名蛋糕供品慘遭竊 香客偷前竟還「請示神明」