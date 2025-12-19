桃機明年將啟用科技執法！ 接送區「臨停超過3分鐘」將開罰

桃園國際機場接送區將啟用科技執法，未來車輛若臨時停車若超過3分鐘，將會開罰600元到1200元罰鍰。（示意圖／報系資料照）

為了改善機場航廈違規停車情形，航警局將從民國115年起，在桃園國際機場接送區展開科技執法，未來車輛臨時停車若超過3分鐘，將會開罰600元到1200元罰鍰。科技執法將自115年1月1日起宣導3個月，期間不取締告發，並於115年4月1日0時起正式啟用。

據了解，桃園國際機場接送區科技執法設備由機場公司設置，目前已進入驗收階段，預計近期完成，系統啟用後，只要車輛在航廈外接送區停留超過3分鐘，系統就會拍照舉發，並依《道路交通管理處罰條例》第56條，處600元至1200元罰鍰。

內政部警政署航空警察局行政科科長黃明凱表示，桃園機場出入境旅運量大，航廈道路空間有限，常常出現違規停車情形，影響民眾接送機，因此為提升道路使用周轉率與交通秩序安全，將規劃試辦科技執法2年。

黃明凱指出，科技執法正式上路前，將自民國115年1月1日起至3月31日止，有3個月宣導期，期間不取締告發，並在115年4月1日0時起正式啟用科技執法。

對此，桃園機場建議，接送車輛可多利用航廈停車場前30分鐘免費的停車優惠，先在停車場等候，等旅客領好行李、確認抵達後再前往接送區。

航警局也補充，3分鐘取締原則是針對臨停的靜止車輛，若是在正常載乘旅客過程中，遇到人數較多，或有行動不便、需搬運輪椅等情況，將視現場狀況彈性處理，原則上不會直接開罰。

