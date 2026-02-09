桃機春節安檢滿載全開 航警全面提升通關量能

記者曾振祿／桃園報導

隨著農曆春節連續假期步入倒數，桃園國際機場的疏運高峰預計將自2月13日起逐日遞增。根據航空警察局預估，今年單日旅客量將比去年同期成長，甚至可能突破16萬人次。為因應這波爆量出境人潮，航警局已全面啟動應變機制，除重新調度內部警力外，更積極向外尋求增援，包括由役政署支援的69名替代役男，以及增加至100名的輔助安檢人力，主要協助第一、二航廈安檢線的旅客前導與行李複查等不涉及公權力的業務。此外，警政署也特別調派40名保安警力進駐協勤，目標是讓安檢線在春節期間能達成全日「滿開」狀態，確保通關服務不間斷。

在硬體設備方面，航警局已於春節前夕完成各項安檢儀器的深度巡檢，重點檢查項目涵蓋X光行李檢查儀、金屬門以及手持式金屬探測器等。為了防止突發故障影響疏運效率，該局更超前部署故障緊急應變機制，不僅協調廠商在連假期間派員駐點，更備妥各類關鍵零組件，確保所有設備能在高強度負荷下維持穩定運作。

針對通關安全，航警局特別彙整過去一年的查獲數據進行宣導。根據統計，旅客最常遭查獲的危險物品前3名分別為防風打火機、高壓噴罐及防狼噴霧劑，總數高達35萬餘件；而行動電源與藍牙耳機等含有鋰電池的產品，亦有約21萬件因被置於託運行李中而遭攔查。航警局呼籲，行動電源、打火機、電子菸等物品嚴禁託運，且隨身攜帶液體不得超過100毫升。安檢前請旅客先倒掉瓶內水份，並預先將筆電、手機、外套、帽子、皮帶及藍牙耳機取出放入置物盒，以大幅縮短排隊等待時間。

值得注意的是，受國外雪季影響，近期不少國人出國滑雪，卻因將「冰爪」放置於隨身行李而遭攔查。航警局提醒，冰爪屬於具傷害性的金屬物品，必須放置於託運行李中，不得隨身攜帶登機。旅客在出發前應再次檢視行李內容物，除維護飛航安全，也能讓行程更加順遂。

航警公布出境旅客遭查獲危險物品清單，助旅客快速通關。(航警局提供)

冰爪屬於具傷害性的金屬物品，必須放置於託運行李中，不得隨身攜帶登機。(航警局提供)