桃機春節疏運升級 航警整合替代役、保安警力提升安檢效率

【警政時報 戴昱弘／桃園報導】農曆春節連續假期即將到來，桃園國際機場疏運高峰預計自2月13日起逐日攀升，單日旅客量預估較114年同期增加逾16萬人次。為因應春節期間大量出國人潮，航空警察局提前整備各項勤務，透過警力調整與跨機關協力，全面提升安檢量能，兼顧航空保安與通關效率。

航警局表示，除既有建置之295名安檢警力外，自114年10月起已向役政署申請69名替代役男投入協勤，並增派100名輔助安檢員，協助第一、第二航廈安檢線旅客前導、行李複查等非涉公權力工作；另特別向警政署申請40名保安警力支援，以充實出境安檢人力，確保安檢線全日滿開、不間斷服務，提升整體疏運效率。

在安檢設備整備方面，航警局已於春節前完成各項安檢儀器巡檢作業，包括X光行李檢查儀、金屬探測門及手持式金屬探測器等，並建立儀器故障緊急應變機制，協調廠商派員進駐並備妥關鍵零組件，確保設備運作穩定、不中斷。

航警局也提醒出境旅客，行動電源、打火機及電子菸請勿託運，液體類隨身行李單瓶不得超過100毫升，安檢前請先淨空處理；並請提前取出筆記型電腦、手機，脫下外套、帽子及皮帶，藍牙耳機等物品置入置物盒受檢，共同配合安檢作業，以加速通關流程，讓春節出國行程更加順暢。

