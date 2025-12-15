桃機玻璃砸返國遊客！深夜「無人救」…腰際刮出血痕 保全丟1句傻眼

記者石明啟、羅欣怡／桃園報導

國家門面掉漆！有民眾14日深夜赴日旅遊返台，抵達桃園機場走平面電扶梯時，忽然一旁展示櫃的玻璃整面掉落，直接砸在民眾身上，當下竟無機場人員可以出面協助，返家後發現腰部被刮出一道傷痕，喊話桃園機場「可以加強國門迎接設施的安全。」

網友在Threads上表示，朋友獨旅返台，14日深夜搭乘虎航入境，在抵達後走了平面電扶梯，無預警的，一旁玻璃掉了下來砸到朋友，當下沒有機場相關人員出面處理，即便告知保全人員，也只說了「可以跟機場反應」，但朋友因為趕著回家，當下也沒再多說什麼。

玻璃已經明顯脫膠。（圖／記者石明啟攝影）

網友說，朋友返家後發現腰際處被玻璃刮出血痕，傷口周遭還紅腫，為了其他遊客的安全，朋友還把掉落的玻璃拿起置放在一旁，直呼「希望桃園機場有人注意到的話，可以加強國門迎接設施的安全。」

桃園機場手扶梯暫時停用。（圖／記者石明啟攝影）

實際回到桃園機場，根據網友所說的位置，確實看到平面電扶梯旁的展示櫃，有一塊玻璃明顯脫膠，用手輕輕推一下，就和其他面玻璃分離，相當不牢靠。為了遊客安全，桃園機場目前已經掛上警告標示，今日暫停手扶梯使用，等待玻璃修復後，再行開放。

