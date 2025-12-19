桃機科技執法擬明年上路 航廈接送停逾3分鐘將開罰

LED看板秀著科技執法、違規偵測（測試中），桃園機場航廈接送區，傳出明年元月開始科技大執法，規定不能停超過3分鐘，否則開罰。大部分民眾支持，但也有人認為3分鐘太短，如果碰到上下車人多、行動不便者、或和外國人溝通比較久，就可能來不及。

駕駛張先生說道，「我們一般都是客人出來，我們才會過來，如果客人已經出來是不會太短，3分鐘完全合理。」

駕駛林先生認為，「有時候輪椅的3分鐘不可能呀，而且你跟客人溝通有時候，他講語言不通的時候，也會拖到很多時間呀。」

入境接送區域劃著黃線，地面上寫著大大的僅供臨停上車，禁止空車臨停字樣，航警局表示，桃園機場旅運量大及航廈道路空間有限，常有違規停車，為避免影響接機和行車衝突糾紛，規劃試辦科技執法2年。

旅客李小姐表示，「因為車子很多，你如果停太久，後面的車會進不來呀，那就會造成大塞車。」

航警局行政科長黃明凱說明，「本案為我國國際機場首創措施，科技執法設備正式啟用前，將於115年1月1日起宣導3個月，不取締告發，並於115年4月1日0時起正式啟用。」

航警局表示，科技執法取締違規將在1月進行宣導，4月正式執法，未來貪求方便、停等超過3分鐘，將全程自動拍照錄影並且製單取締，但如遇有行動不方便旅客等不可抗力因素，基本上會衡量排除3分鐘裁罰設定。