桃機空降熊本掀台味旋風 台日觀光交流更緊密

CNEWS匯流新聞網記者王佐銘、李衣綸／台北報導

桃園國際機場與日本阿蘇熊本機場自2024年締結為姊妹機場後，雙方合作持續升溫。今年8月熊本熊特展在桃園機場掀起熱潮後，機場公司再度攜手交通部觀光署、國籍航空與機場免稅通路業者，於11月22日至24日赴阿蘇熊本機場舉辦大型觀光推廣活動，以更直接的方式向日本民眾介紹臺灣之美，展現臺日機場合作的最新成果。

機場公司董事長楊偉甫表示，兩機場的交流不只象徵友好情誼，更意味著雙方在航空網路拓展與觀光市場發展上具有共通方向。此次赴日舉辦的推廣活動，希望能吸引更多日本旅客選擇臺灣，並在每一次旅程中感受到嶄新的體驗。

阿蘇熊本機場社長山川秀明指出，締結姊妹機場以來，雙方透過多項合作成功串聯兩地文化與民眾，這場活動更是具體成果的展現。未來也期待雙方在航網與觀光交流上繼續深化合作。

熊本縣知事木村敬表示，台積電設廠帶動台灣與熊本互動密切，雙方交流更勝以往。未來熊本縣將持續在經濟、觀光及文化領域推動更緊密的往來，使日台關係更加堅實。

觀光署大阪辦事處所長張珏則提到，觀光署持續推廣台灣旅遊，歡迎熊本與九州地區的朋友利用假期來臺灣走走，親自感受臺灣的魅力。

此次活動以「週末、台湾，行くたびに、新しい」為主題，強調從熊本飛往臺灣僅需約兩小時，十分適合規劃彈性高的短期旅行，並傳遞「每次來都有新發現」的旅遊概念，凸顯臺灣旅遊的多元風貌。

11月22日的開幕式在阿蘇熊本機場空岡公園登場，由熊本武將隊帶來具地方特色的表演揭開序幕，「熊本熊」也驚喜現身與貴賓互動，現場氣氛熱鬧溫馨。觀光署、桃園機場公司、熊本縣政府與阿蘇熊本機場代表均蒞臨共同啟動活動，展現臺日合作的緊密關係。

為讓日本民眾更全面認識臺灣，機場公司此次集合中華航空、長榮航空、星宇航空、臺灣虎航等航空公司，以及義美、新東陽、臺灣啤酒、昇恆昌、采盟等免稅與機場通路品牌，共11家單位共同設攤，從美食、飲品到購物與交通資訊，一次呈現臺灣旅遊亮點。

此外，活動也規劃以棒球為主題的互動遊戲區，透過擲球體驗向旅客介紹臺灣景點。棒球是臺日皆熟悉的共同語言，象徵熱情與團隊精神，也呼應機場作為國門、連結兩地的角色。

現場還提供臺灣啤酒、珍珠奶茶、鳳梨酥等經典美味試吃，並推出集章抽獎活動，獎品包括台日來回機票及特色紀念品，引來大量日本旅客參與。機場公司表示，這場跨國合作不僅是姊妹機場締盟後的重要成果，更為未來臺日深化航空與觀光合作奠定基礎，期盼持續帶動雙向旅客成長。

