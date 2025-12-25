桃機第三航廈北廊廳啟用 卓揆：打造國際觀光新門戶

行政院長卓榮泰今天(25日)出席桃園機場第三航廈北廊廳啟用典禮，他讚揚施工與營運團隊在高標準工程品質下順利完成任務，並強調這是第三航廈下一個重要起步。卓揆表示，桃園機場已成亞太重要交通樞紐，此次啟用的北廊廳將提供國際旅客更高水準的服務，並配合國際經貿與觀光策略，推動台灣成為全球投資與觀光的新焦點。

行政院長卓榮泰25日在桃園機場第三航廈北廊廳啟用典禮上指出，自12月1日試營運以來，北廊廳運作順利，正式啟用後，可說是給國人一個很好的耶誕節禮物。他也感謝所有施工團隊與營運團隊在艱難的工程品質要求下完成這項進度。

卓榮泰強調，台灣及桃園機場已成亞太重要交通樞紐，接踵而來的國際旅客持續增加，航站服務必須達到國際水準，北廊廳的啟用對國家意義重大。他指出，現階段桃園機場在國際航空運輸評比中表現傑出，包括行李運送首獎、最佳證照查驗第四名，以及第一友善機場與最乾淨機場第九名，未來將在這些基礎上繼續有更多發揮。

卓榮泰也提到賴清德總統一直希望將台灣打造為「經濟日不落國」，立足台灣、布局全球、行銷世界，因此必須有強大支撐。他指出，2024年全球創業觀察指標報告中，台灣創業環境是全球第三、亞洲第一，具備吸引國際人才與資金的投資優勢。行政院已推動「國家人才競爭力躍升方案」，並啟動兆元投資方案及亞洲資產管理中心的籌備，吸引國際頂尖人才與資金進入台灣。

另外，觀光產業是推升內需的重要一環，行政院已經規劃未來5年投入新台幣552億元發展長期觀光計畫，包括「北回之巔」及「微笑南灣」中期計畫，串聯北回歸線及南端微笑曲線，呈現台灣的特色與故事。明年還將透過國際大型會展中心、會展計畫、國際大型體育賽事及演唱會，希望將國際商務客轉化為觀光客，讓旅客深入體驗台灣之美。

卓榮泰期許國籍航空公司增加航班與航隊，尤其是週末班機，以便利國際旅客來台。卓榮泰：『(原音)要應用國際經貿、國際觀光，我們要有這樣的決心，把國家全新的智慧的、科技的大門打開，就是今天的這個新的三航廈，打開全新科技的智慧大門，能讓國際友人看到美麗的台灣。』

卓榮泰期待透過新航廈讓首次來台的國際旅客驚豔、讓回國旅客感到親切與自豪，並提升台灣整體國家形象。他更當著賴總統的面發下豪語，表示「行政團隊、工程團隊與服務團隊的目標，就是從第三航廈出發，朝全球第一前進」。(編輯：鍾錦隆)