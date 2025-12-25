桃機第三航廈北廊廳啟用 賴清德列3目標盼2027年如期完工

總統賴清德今出席桃機第三航廈北廊廳啟用典禮，期盼2027年第三航廈能順利完工。（圖／總統府提供）

桃園國際機場今天（25日）舉行第三航廈北廊廳啟用典禮，總統賴清德、行政院長卓榮泰等人親自到場出席。賴清德表示，後續必需還有3項共同目標要完成，包含主體航廈鋼構屋頂最後一根弧樑將於12月29日安裝等，期盼2027年第三航廈能順利完工。

總統賴清德今下午出席「桃園國際機場第三航廈北廊廳啟用典禮」致詞時表示，第三航廈是世界級的國家重大建設，由英國普立茲克獎得主設計，當初投標時工程團隊即不容易找到，如今可以順利推進至此，特別感謝工程團隊的努力。此外，也肯定由240個公民營單位、3萬5000名人員所組成的「桃機大聯盟」，日夜為國家服務所有旅客，期盼第三航廈未來能提供更好的服務空間，促進國家經濟更加進步。

廣告 廣告

賴清德指出，桃園機場數十年來扮演守護國門、連結世界的重要角色，今年第一航廈與第二航廈服務的客運量高達4869萬人次，已超過原設計標準，急需一個新的航廈提供更多、更好的服務，包括推動AI新十大建設、亞太資產管理中心，吸引國際人才、科技與資金，或是落實國內內需市場、觀光產業發展，都需要新的航廈。

賴清德提到，現在全球產業鏈重組、國際間競爭非常激烈，台灣若要在國際上占有一席之地，空運的持續發展絕不能缺席，這也是前總統蔡英文任內積極規劃第三航廈的重要原因，他在2024年競選總統時提出「國家希望工程」，也將如期完成第三航廈列為重要政見之一，感謝行政院與團隊積極落實這項重大政策。

接著賴清德談到後續必需共同完成的3項目標，第1，主體航廈鋼構屋頂最後一根弧樑將於12月29日安裝，期盼2027年第三航廈能順利完工。因為採取先建後遷的政策，第三航廈完工後才能進行第三跑道施工，因此希望能在原先預訂期程內順利完工，不要超過2032年。

賴清德指出，第2，「因量體擴大，聯外交通至關重要」，國一甲、國二甲快速道路須如期完成，期盼高公局如期完成開闢，主體航廈下方的「機場捷運A14站」也必須同步完工，以避免未來的交通壓力。

賴清德接著說，第3，長遠目標是希望在 2045年時，桃園機場客運量可達8300萬人次、貨運量385萬噸、航機起降43.5萬架次，創造2.2兆元經濟效益。

賴清德說，這是國家的願景，除中央政府外，也需要地方政府、工程團隊、機場大聯盟等通力合作，相信只要大家眾志成城，2045年的重大目標一定可以完成。



回到原文

更多鏡報報導

賴清德批藍白卡總預算別談憲政 黃國昌砲轟：惱羞成怒秀下限

黃國昌質疑「少子女化辦公室」沒成立過 政院：2017年已成立任務編組

藍白共推國民帳戶 綠委轟「嘴砲搶錢立法」：制度不清、財源不明