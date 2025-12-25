桃機第三航廈北廊廳啟用 賴清德立三大目標：盼2027年如期如質完工
記者劉秀敏／台北報導
總統賴清德今（25）日出席桃園機場第三航廈北廊廳啟用典禮時表示，現在全球產業鏈重組，國際之間的競爭非常厲害，如果台灣要在國際上佔有一席之地，航運的持續發展絕對不能夠缺席。賴清德同時提出三大目標，包括第三航站要如期在2027年完工、聯外交通一定要如期完成、2045年桃機服務客運量達8300萬人次，貨運量達385萬噸，飛機起降次數達到43.5萬架次，創造2.2兆元的經濟效益。
賴清德今日出席「桃園國際機場第三航廈北廊廳啟用典禮」，致詞時表示，很榮幸來到桃園機場主持第三航站北廊廳的啟用典禮，這是國門的新願景，大家共同見證開啟台灣航運新的篇章。當然，他要感謝行政院長卓榮泰上任後就來了3次，交通部長陳世凱來了10次，換句話說，行政團隊充分掌握桃園機場第三航站的各項工程進度，並且予以及時妥善解決。
賴清德也感謝工程團隊，因為這是個世界級的國家重大建設，當初開的是國際標，也是由英國普利茲克獎得主所設計的，當初投標時，工程團隊就不是那麼容易找，今天不僅投標，而且已經順利地走到這裡，他要代表國人衷心的感謝大家。同時，也要感謝「桃機大聯盟」的大家，在桃園機場日夜為國家服務所有旅客。
賴清德指出，桃園機場數十年來扮演著守護國門、連結世界的重要角色，現在第一航站與第二航站服務的客運量已高達4869萬人次，超過當初設計的標準，急需一個新的航站，能提供更多、更好的服務。又或是完成行政院的規劃，包括AI新十大建設、亞太資產管理中心，要從國際吸引人才、科技、資金進來，落實國內內需市場，特別著重在旅客觀光產業，通通都需要一個新的航站。
賴清德表示，如果眼光看大一點，現在全球產業鏈重組，國際之間的競爭非常厲害，如果台灣要在國際上佔有一席之地，航運的持續發展絕對不能夠缺席，這是為什麼當初蔡英文總統任內積極開發第三航站的重要原因。而他在2024年競選總統時，也將「如期完成第三航站」列為重要政見，再次感謝卓榮泰跟行政團隊積極落實這個重大政策。
賴清德進一步表示，這個重大政策已經踏出成功的第一步，後續希望大家共同努力，完成三項目標。第一，第三航站要如期在2027年完工，今天北廊廳正式啟用，希望在2027年能夠順利完工，因為是採取先建後拆的政策，一定要完工之後，第三跑道才有辦法施工，希望不要超過2032年。
賴清德接續指出，第二個目標是，現在量體變大了，聯外交通是非常重要的，國一甲、國二甲快速道路，高公局一定要如期完成開闢，主體航站下面的北捷A14站一定要如期完成，否則交通問題可能會給桃園市長張善政造成很大的麻煩。
賴清德接著說，第三個目標，是希望在20年後，也就是2045年，桃機服務的客運量可以達到8300萬人次，貨運量可以達到385萬噸，飛機起降次數可以達到43.5萬架次，創造2.2兆元的經濟效益，這是國家的願景，這個目標光靠中央政府沒有辦法，過程有需要地方政府協助的，也請張善政多多給予幫忙，當然工程團隊、機場大聯盟240個公民營單位、35000個人，如果都能夠眾志成城，相信2045年可以完成這四大目標。
